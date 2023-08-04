В Казахстане предложили ввести уголовное наказание за похищение невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предлагает ввести уголовное наказание за похищение невест. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака", которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин", — говорится в сообщении.

При этом офис омбудсмена рассматривает возможность исключения примечания к статье 125 УК республики, которая позволяет избежать уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы. Генпрокуратура Казахстана уже поддержала данное предложение. В ходе законопроектной деятельности поправки будут внесены, отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что нередко девушки, которые принудительно вышли замуж, становятся жертвами насилия со стороны супругов. За последние 2,5 года в Казахстане 300 мужчин убили своих жён, свыше 37 тысяч граждан были привлечены к разным видам ответственности. И это лишь в одной стране, а ведь такая проблема существует во всём мире. В Узбекистане, Туркменистане и Киргизии уже ввели уголовное наказание за похищение невест, добавили в офисе.