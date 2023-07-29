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29 июля, 14:39

Правительство Казахстана введёт полный запрет на вейпы и жидкости к ним

В Казахстане решили полностью запретить вейпы (электронные сигареты), жидкости и ароматизаторы к ним. Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия при правительстве республики.

Депутат нижней палаты парламента Казахстана и член фракции от партии "Республика" Нургуль Тау, которая является автором инициативы, сообщила, что члены комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета на продажи, импорт, экспорт и производство вейпов. По её словам, для решения этого вопроса будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты.

Парламентарий указала, что предложила ввести полный запрет на продажу вейпов из-за их неоспоримого вреда для здоровья граждан. Ранее она сравнила ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодёжи с эпидемией, чему способствует бесконтрольная продажа и доступность вейпов. По данным Минфина, на которые ссылается депутат, с 2020 по 2022 год оборот электронок в Казахстане вырос примерно в 300 раз.

В России могут заблокировать более 250 сайтов, которые продают вейпы детям

В России могут заблокировать более 250 сайтов, которые продают вейпы детям

Напомним, в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент страны Владимир Путин подписал в апреле.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын
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