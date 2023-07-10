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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 18:44

В России могут заблокировать более 250 сайтов, которые продают вейпы детям

Депутат Метелев попросил ГП заблокировать сайты, продающие вейпы детям

Глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 сайтов, которые в нарушение закона продают вейпы детям.

"Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона. Всем им грозит блокировка, а фирмам и представителям — штрафы до 300 тысяч рублей", — сообщил депутат в своём телеграм-канале.

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Напомним, в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в апреле. А ранее документ почти единогласно приняла Госдума: за проголосовали 402 парламентария. Воздержался только Анатолий Вассерман.

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Александра Вишнякова
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