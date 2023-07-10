В России могут заблокировать более 250 сайтов, которые продают вейпы детям
Депутат Метелев попросил ГП заблокировать сайты, продающие вейпы детям
Глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 сайтов, которые в нарушение закона продают вейпы детям.
"Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона. Всем им грозит блокировка, а фирмам и представителям — штрафы до 300 тысяч рублей", — сообщил депутат в своём телеграм-канале.
Напомним, в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в апреле. А ранее документ почти единогласно приняла Госдума: за проголосовали 402 парламентария. Воздержался только Анатолий Вассерман.
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