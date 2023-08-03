"Не на привязи была": Соседи обвинили секс-рабыню челябинского маньяка в охоте за наследством

В деле челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, появились новые детали. С соседями подозрительной семейки поговорили журналисты kp.ru.

По словам местных, последние пару лет мать задержанного, Валентина Ческидова, приходила помогать работникам столовой в местной церкви, где подкармливают бездомных и неимущих. Знакомым пенсионерка говорила, что так она "служит Богу". У прихожанок сложилось о женщине хорошее впечатление.

"Очень порядочная и позитивная. А вот сама история — странная. [Жертва] говорит, что её удерживали? Но я как минимум один раз видела её на улице. Мы с подругой шли мимо дома Ческидовых — им какие-то доски привезли, выгрузили у ворот, и Володя с этой девушкой деревяшки таскали. Она же не на привязи была", — сказала соседка.

Женщина добавила, что маньяк "даже оружием похищенной не угрожал", а история всплыла именно сейчас не просто так — мать обвиняемого "девушку Володи" всегда хвалила за то, что та ей помогает по дому и вкусно готовит, даже собиралась переписать на неё дом. Соседка уточнила, что разговор об этом зашёл ещё два месяца назад.