"Не на привязи была": Соседи обвинили секс-рабыню челябинского маньяка в охоте за наследством
Соседка челябинского маньяка усомнилась, что пленницу удерживали насильно
Владимир Ческидов. Фото © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов
В деле челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, появились новые детали. С соседями подозрительной семейки поговорили журналисты kp.ru.
По словам местных, последние пару лет мать задержанного, Валентина Ческидова, приходила помогать работникам столовой в местной церкви, где подкармливают бездомных и неимущих. Знакомым пенсионерка говорила, что так она "служит Богу". У прихожанок сложилось о женщине хорошее впечатление.
"Очень порядочная и позитивная. А вот сама история — странная. [Жертва] говорит, что её удерживали? Но я как минимум один раз видела её на улице. Мы с подругой шли мимо дома Ческидовых — им какие-то доски привезли, выгрузили у ворот, и Володя с этой девушкой деревяшки таскали. Она же не на привязи была", — сказала соседка.
Женщина добавила, что маньяк "даже оружием похищенной не угрожал", а история всплыла именно сейчас не просто так — мать обвиняемого "девушку Володи" всегда хвалила за то, что та ей помогает по дому и вкусно готовит, даже собиралась переписать на неё дом. Соседка уточнила, что разговор об этом зашёл ещё два месяца назад.
Но всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Kp.ru напоминает, что, во-первых, собственники дома не менялись и недвижимостью в равных долях владеют жена погибшего владельца Валентина и сын Владимир. Во-вторых, на девушку не могли переписать имущество без её документов, а поскольку Катю похитили, когда ей было 19, паспорт после 20 она не меняла. В-третьих, по словам тех же знакомых Валентины, она любила приукрасить реальность, например, рассказывала, что "её Володя когда-то был большим бизнесменом в Москве".
Как сообщалось, в посёлке Смолино в Челябинске девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.