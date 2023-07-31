Маньяк, державший девушку 14 лет в плену под Челябинском, убил предыдущую жертву

Житель Челябинской области, державший девушку 14 лет в плену, убил свою предыдущую жертву. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах региона. Убийство произошло в 2010–2011 годах. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого, передаёт РИА "Новости".

Местные СМИ уточняют, что расправа, по предварительным данным, произошла на глазах у второй пленницы, которой удалось сбежать накануне. Убитую женщину он представил "новенькой" как свою жену. В ходе конфликта изверг ударил первую пленницу ножом, расчленил её и закопал останки. Личность этой женщины пока неизвестна.