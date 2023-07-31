Жительница Челябинска сбежала от маньяка спустя 14 лет плена
Дом в посёлке Смолино, где маньяк 14 лет удерживал свою жертву. Фото © SHOT
Жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет. Подробности жуткой истории рассказывает SHOT.
Маньяк встретил свою жертву на железнодорожном городском вокзале 14 лет назад, мужчине тогда было 37 лет. Вместе они поехали к нему домой в посёлок Смолино. Больше девушка оттуда не выходила. Хозяин жилища угрожал ей ножом, закрывал на замок, на окна установил решётки. Всё это время он насиловал девушку.
Сбежать пленнице удалось накануне, 30 июля. Её мучителя после пьянки скорая увезла в психушку. Дверь он закрыть не успел. Девушка сбежала, а затем обратилась в полицию.
Всё это время в доме жила и пожилая мать мужчины, но почему-то она не помогла девушке.
А ранее на Алтае полиция задержала маньяка, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил минимум пять девушек. Им оказался замглавы администрации Калманского района. В 2000-х годах он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Манишин знакомился с девушками, которые приезжали поступать в Алтайский госуниверситет. Они заходили в здание подавать документы, а потом пропадали.