Люди с этой группой крови чаще всего оказываются убийцами и маньяками

Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к японской культуре. Именно этот народ больше всех остальных верит, что группа крови напрямую определяет характер человека, его повадки. По ней можно даже выявить отличительные черты личности.

Например, носители группы крови, которые чаще действуют импульсивно и вне рамок закона, отличаются обычно следующими характеристиками: терпеть не могут проигрывать и признавать свою вину;

скептики и реалисты;

отличаются внимательностью к деталям;

аккуратны и бдительны;

целеустремлённые, всегда стараются добиться своего;

осторожны, но не боятся дать отпор в нужный момент;

сообразительные и с широким кругозором;

прирождённые лидеры;

любят привлекать к себе внимание действиями и поведением.

Читаешь список, а в голове уже вырисовывается образ жестокого маньяка или убийцы, нещадно и долго, упрямо преследующего свою жертву? Если да, то погодите с выводами. Ведь также описать личностей с этой группой крови можно ещё и как энергичных, сексуально активных, компанейских ребят.

Профессор университета Отяномидзу в Токио, доктор Такэдзи Фурукава поделился интересной теорией. По его мнению, люди с этой группой крови являются прирождёнными и наследственными охотниками, так как появились в мире первыми. Они берут своё происхождение от первобытных загонщиков мамонтов. Склонны к жестокости, единоличным действиям и самостоятельности.

Рисунок животных и охотник на каменной стене пещеры. Краски охра. Древний доисторический неандерталь. Фото © Shutterstock

Именно из-за этих качеств к личностям с первой группой крови и положительным резус-фактором некоторые люди относятся максимально настороженно. Мол, их род переполнен генетическими убийцами. Но больше не маньяками как таковыми, а охотниками и защитниками, добытчиками.