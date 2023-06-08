Сшитый ульяновской школьницей Чебурашка "из фильмов ужасов" стал мемом

Автором разлетевшегося по Сети "пугающего" костюма Чебурашки оказалась школьница из Ульяновской области. Как выяснил Mash , ростовую куклу сшила 14-летняя жительница села Новая Майна по просьбе мамы: та хотела порадовать учеников местной школы, которым предстояло отметить окончание учебного года.

Чебурашка стал первой работой юной швеи, на него ушло три недели и семь тысяч рублей. Самой сложной частью была голова, а всё остальное налепили.

Что касается хейтеров и шутников, то на них семья не обращает внимания и признаётся, что главное — эмоции детей, которым костюм понравился. Кроме того, после шумихи с автором уже связались пять человек, предложивших выкупить Чебурашку, однако школьница пока не решилась на продажу.