Сшитый ульяновской школьницей Чебурашка "из фильмов ужасов" стал мемом
Автором ставшего мемом костюма Чебурашки оказалась ульяновская школьница
Автором разлетевшегося по Сети "пугающего" костюма Чебурашки оказалась школьница из Ульяновской области. Как выяснил Mash, ростовую куклу сшила 14-летняя жительница села Новая Майна по просьбе мамы: та хотела порадовать учеников местной школы, которым предстояло отметить окончание учебного года.
Чебурашка стал первой работой юной швеи, на него ушло три недели и семь тысяч рублей. Самой сложной частью была голова, а всё остальное налепили.
Что касается хейтеров и шутников, то на них семья не обращает внимания и признаётся, что главное — эмоции детей, которым костюм понравился. Кроме того, после шумихи с автором уже связались пять человек, предложивших выкупить Чебурашку, однако школьница пока не решилась на продажу.
Такие мемы с ульяновским Чебурашкой делают в Сети. Фото © Mash
Ранее Лайф писал о том, что на маркетплейсе Wildberries начали продавать игрушки в виде уродливого Чебурашки по завышенным ценам. В комментариях многие покупатели жаловались на то, что их дети оказались сильно огорчены таким подарком. Всплеск продаж начался после выхода российского фильма об ушастом зверьке, кассовые сборы которого превысили семь миллиардов рублей. По словам психолога Ильи Слободчикова, страшные Чебурашки могут заставить разочароваться в родителях.