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1 августа, 11:21

Суд арестовал челябинского маньяка

<p>Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / SHOT

Суд арестовал на два месяца челябинского маньяка, который 14 лет удерживал одну из своих жертв в плену, а вторую зверски убил.

Во время общения с журналистами 51-летний Владимир Ческидов заявил, что официально женат. Также задержана его мать. Женщине предъявлено обвинение в похищении человека и тоже будет избрана мера пресечения.

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Напомним, накануне всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Сбежать девушка смогла, когда её мучителя отправили в психиатрическую клинику. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого.

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Александра Вишнякова
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