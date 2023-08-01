Суд арестовал челябинского маньяка

Суд арестовал на два месяца челябинского маньяка, который 14 лет удерживал одну из своих жертв в плену, а вторую зверски убил.

Напомним, накануне всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Сбежать девушка смогла, когда её мучителя отправили в психиатрическую клинику. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого.