Челябинский маньяк-убийца появился в суде и объявил себя женатым

Челябинский маньяк, который 14 лет удерживал одну из своих жертв в плену, а вторую зверски убил, доставлен в суд. 51-летний Владимир Ческидов утверждает, что официально женат, сообщает SHOT .

Также выяснилось, что подозреваемый закончил всего десять классов. Сейчас следствие требует ареста Ческидова, которого привезли в суд из психбольницы. Вместе с маньяком задержали его мать, женщине предъявлено обвинение в похищении человека.