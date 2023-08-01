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1 августа, 10:35

Челябинский маньяк-убийца появился в суде и объявил себя женатым

Челябинца, 14 лет державшего девушку в плену, доставили в суд

<p>Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / SHOT

Челябинский маньяк, который 14 лет удерживал одну из своих жертв в плену, а вторую зверски убил, доставлен в суд. 51-летний Владимир Ческидов утверждает, что официально женат, сообщает SHOT.

Челябинский маньяк Владимир Ческидов в суде. Видео © t.me / SHOT

Также выяснилось, что подозреваемый закончил всего десять классов. Сейчас следствие требует ареста Ческидова, которого привезли в суд из психбольницы. Вместе с маньяком задержали его мать, женщине предъявлено обвинение в похищении человека.

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Напомним, 30 июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, к которому попала ещё 14 лет назад. Ческидов похитил её, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. СК предъявил ему обвинения.

Ирина Фальке
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