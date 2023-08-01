"По обоюдному согласию": Челябинский маньяк отказался признать вину в изнасилованиях узницы

Маньяк из посёлка Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, который обвиняется в похищении женщины и убийстве, частично признал вину, отрицая, что насиловал жертву. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на источник в следственных органах.

"Ческидов признался в инкриминируемых ему обвинениях. Но настоял, что вступал в интимную близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию", — поделился собеседник издания.