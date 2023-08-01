"По обоюдному согласию": Челябинский маньяк отказался признать вину в изнасилованиях узницы
Челябинец, 14 лет державший девушку в плену, отказался признать изнасилования
Маньяк из посёлка Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов. Фото © Mash
Маньяк из посёлка Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, который обвиняется в похищении женщины и убийстве, частично признал вину, отрицая, что насиловал жертву. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на источник в следственных органах.
"Ческидов признался в инкриминируемых ему обвинениях. Но настоял, что вступал в интимную близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию", — поделился собеседник издания.
Сегодня подозреваемому и его матери, которая покрывала сына и проживала с ним в одном доме, должны избрать меру пресечения.
Напомним, 30 июля в селе Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, к которому попала ещё 14 лет назад. Ческидов похитил её, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. СК предъявил ему обвинения.