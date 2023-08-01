Адвокат раскрыл, какой срок грозит челябинскому маньяку за 14-летнее пленение девушки
Адвокат Исаев: 12 лет тюрьмы грозит челябинцу, удерживавшему девушку в плену
Жителю Челябинской области, который 14 лет назад похитил и всё это время удерживал и насиловал молодую девушку в своём доме, конкретно за это преступление грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом рассказал адвокат Леонид Исаев.
"Виновное лицо должны привлечь к ответственности по п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы", — приводит его слова NEWS.ru.
При этом челябинец может избежать тюремного заключения, если психиатрическая экспертиза покажет его невменяемость. В этом случае его отправят на принудительное лечение, однако неясно, на какой именно срок. Дело в том, что это не регламентировано законом и каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке.
"Рыдала и кричала": Стало известно, как жертва маньяка встретилась с сестрой, которая все 14 лет жила рядом
Как уже рассказывал Лайф, жуткая история произошла в селе Смолино Челябинской области и буквально потрясла общественность. 30 июля жительница Челябинска сбежала из плена маньяка, к которому попала ещё 14 лет назад. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он угрожал бедняжке ножом, держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. Сегодня СК предъявил ему обвинения.
Telegram / Mash