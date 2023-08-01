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1 августа, 09:04

Адвокат раскрыл, какой срок грозит челябинскому маньяку за 14-летнее пленение девушки

Адвокат Исаев: 12 лет тюрьмы грозит челябинцу, удерживавшему девушку в плену

Жителю Челябинской области, который 14 лет назад похитил и всё это время удерживал и насиловал молодую девушку в своём доме, конкретно за это преступление грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом рассказал адвокат Леонид Исаев.

"Виновное лицо должны привлечь к ответственности по п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы", приводит его слова NEWS.ru.

При этом челябинец может избежать тюремного заключения, если психиатрическая экспертиза покажет его невменяемость. В этом случае его отправят на принудительное лечение, однако неясно, на какой именно срок. Дело в том, что это не регламентировано законом и каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке.

"Рыдала и кричала": Стало известно, как жертва маньяка встретилась с сестрой, которая все 14 лет жила рядом

"Рыдала и кричала": Стало известно, как жертва маньяка встретилась с сестрой, которая все 14 лет жила рядом

Как уже рассказывал Лайф, жуткая история произошла в селе Смолино Челябинской области и буквально потрясла общественность. 30 июля жительница Челябинска сбежала из плена маньяка, к которому попала ещё 14 лет назад. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он угрожал бедняжке ножом, держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. Сегодня СК предъявил ему обвинения.

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Telegram / Mash

Николь Вербер
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