Адвокат раскрыл, какой срок грозит челябинскому маньяку за 14-летнее пленение девушки

Жителю Челябинской области, который 14 лет назад похитил и всё это время удерживал и насиловал молодую девушку в своём доме, конкретно за это преступление грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом рассказал адвокат Леонид Исаев.

"Виновное лицо должны привлечь к ответственности по п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы", — приводит его слова NEWS.ru.