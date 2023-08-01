Челябинскому маньяку и его матери предъявили обвинения в похищении

В Челябинской области предъявлено обвинение по громкому делу о похищении девушки 14 лет назад. Мужчину, который все эти годы удерживал пленницу, обвинили в похищении, убийстве и изнасиловании, а его мать, которая помогала всё скрывать, — в похищении человека. Об этом сообщили в СК РФ.