Челябинскому маньяку и его матери предъявили обвинения в похищении
СК предъявил обвинения за похищение девушки в Челябинской области 14 лет назад
В Челябинской области предъявлено обвинение по громкому делу о похищении девушки 14 лет назад. Мужчину, который все эти годы удерживал пленницу, обвинили в похищении, убийстве и изнасиловании, а его мать, которая помогала всё скрывать, — в похищении человека. Об этом сообщили в СК РФ.
Следствие просит суд арестовать обвиняемых.
Напомним, накануне всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги, сильно бил, насиловал и спаивал. Сбежать девушка смогла, когда её мучителя отправили в психиатрическую клинику. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого.