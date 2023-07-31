Сестра пленницы челябинского маньяка: Он держал её в прислугах и сильно бил
Житель Челябинской области, который 14 лет держал в плену молодую женщину, обращался с ней как с прислугой. Об этом журналистам рассказала сестра пленницы. Судьба разлучила их ещё раньше: когда одна сестра оказалась в интернате, а другая — в детском доме. Всё это время родственницы ничего не знали друг о друге, и только недавно, когда жертве маньяка удалось освободиться и сбежать, она смогла перекинуться с сестрой буквально несколькими фразами, нормально встретиться и пообщаться им пока не удалось.
"Он издевался над ней, сильно бил по голове. Везде ходил за сестрой с ножом. Руки привязывал к батарее проводами или верёвкой. Рот скотчем заклеивал", — рассказала сестра пленницы телеканалу "360".
Всё это время мужчина держал свою жертву в комнате. Девушка помогала его матери готовить и убираться.
"Просто прислугой была, помогала пожилой женщине", — заключила собеседница издания.
О том, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет, Лайф уже писал ранее. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, закрывал на замок, на окна установил решётки.
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