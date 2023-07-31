Сестра пленницы челябинского маньяка: Он держал её в прислугах и сильно бил

Житель Челябинской области, который 14 лет держал в плену молодую женщину, обращался с ней как с прислугой. Об этом журналистам рассказала сестра пленницы. Судьба разлучила их ещё раньше: когда одна сестра оказалась в интернате, а другая — в детском доме. Всё это время родственницы ничего не знали друг о друге, и только недавно, когда жертве маньяка удалось освободиться и сбежать, она смогла перекинуться с сестрой буквально несколькими фразами, нормально встретиться и пообщаться им пока не удалось.