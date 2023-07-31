"Рыдала и кричала": Стало известно, как жертва маньяка встретилась с сестрой, которая все 14 лет жила рядом

Сестра девушки, которую 14 лет удерживал в плену житель Челябинской области, все эти годы жила совсем рядом с местом заточения. Как пишет SHOT, к ней первым делом и прибежала жертва маньяка после освобождения.

Сестра — единственный человек, кто пытался искать пленницу: отец девушки умер ещё до её рождения, мать скончалась, когда та была ребёнком. Когда она пропала, родственница писала заявления в полицию и даже несколько раз ездила на опознания, но в конечном итоге опустила руки.