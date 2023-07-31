"Рыдала и кричала": Стало известно, как жертва маньяка встретилась с сестрой, которая все 14 лет жила рядом
Сестра жертвы челябинского маньяка жила рядом с местом заточения
Сестра девушки, которую 14 лет удерживал в плену житель Челябинской области, все эти годы жила совсем рядом с местом заточения. Как пишет SHOT, к ней первым делом и прибежала жертва маньяка после освобождения.
Сестра — единственный человек, кто пытался искать пленницу: отец девушки умер ещё до её рождения, мать скончалась, когда та была ребёнком. Когда она пропала, родственница писала заявления в полицию и даже несколько раз ездила на опознания, но в конечном итоге опустила руки.
Накануне бывшая пленница прибежала к сестре, она не могла ничего толком объяснить: только рыдала и кричала.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала от маньяка спустя 14 лет плена. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино Челябинской области, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах, сильно бил, а также постоянно насиловал и спаивал. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого. СК показывал видео из злополучного дома.
t.me / sledcom_press