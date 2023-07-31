Стало известно, как выглядит челябинский маньяк, 14 лет державший в плену девушку
Опубликовано предполагаемое фото челябинца, 14 лет державшего в плену девушку
Телеграм-канал Mash опубликовал фото предполагаемого маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве.
Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Фото © Mash
По данным телеграм-канала, на участке обнаружены останки ещё нескольких человек: часть из них пролежала в земле около семи-десяти лет. А одну из жертв мужчина убил с помощью кувалды.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет плена. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах, сильно бил, а также постоянно насиловал и спаивал. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого. СК показывал видео из злополучного дома.
СК РФ