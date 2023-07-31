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31 июля, 13:29

Стало известно, как выглядит челябинский маньяк, 14 лет державший в плену девушку

Опубликовано предполагаемое фото челябинца, 14 лет державшего в плену девушку

Телеграм-канал Mash опубликовал фото предполагаемого маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве.

Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Фото © Mash

Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Фото © Mash

По данным телеграм-канала, на участке обнаружены останки ещё нескольких человек: часть из них пролежала в земле около семи-десяти лет. А одну из жертв мужчина убил с помощью кувалды.

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет плена. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах, сильно бил, а также постоянно насиловал и спаивал. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого. СК показывал видео из злополучного дома.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
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