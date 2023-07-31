Стало известно, как выглядит челябинский маньяк, 14 лет державший в плену девушку

Телеграм-канал Mash опубликовал фото предполагаемого маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве.

По данным телеграм-канала, на участке обнаружены останки ещё нескольких человек: часть из них пролежала в земле около семи-десяти лет. А одну из жертв мужчина убил с помощью кувалды.