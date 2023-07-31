Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Девушка из Челябинской области, которая 14 лет провела в плену у похитившего её психопата, была сильно запугана и поэтому так долго не могла убежать от тирана. У неё также мог развиться стокгольмский синдром, когда у жертвы возникает эмоциональная связь с мучителем. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.

Он сравнил неадеквата со скопинским маньяком Виктором Моховым, однако подчеркнул, что в данном случае масштаб совсем другой. Напомним, изверг держал её в доме в качестве прислуги — она помогала пожилой матери маньяка.

"Девушка, конечно, была запугана, девушка находилась в стокгольмском синдроме, то есть ей плохо не делают, и она смирилась с тем, что у неё такая участь — лишь бы как-то не разозлить мучителя и лишь бы хуже не было. Скорее всего, были у неё мысли убежать: она смотрела, как это всё сделать, но он не давал ей шансы для этого. Окна закрыты. Жалюзи, решётки... значит, дверь закрыта, какие-то другие способы она не смогла просто найти", — отметил Игнатов.

По словам эксперта, домой, видимо, никто не приходил, поэтому девушка не могла передать записку или попросить о помощи, чтобы люди обратились в полицию. Сбежать пленнице помогла мать мужчины.

"Он просто в себе уверен, такой наглец, который верил в свою безнаказанность, и мерзавец, который просто понимал, что он сломал судьбу девушке совсем молодой, юной. Ну а маму как соучастницу также привлекут к ответственности, потому что она способствовала совершению данным гражданином преступления особо тяжкого и не помогла девчонке, а скрывала своего сыночка и скрывалась от общественности, от правоохранительных органов", — подчеркнул Игнатов.