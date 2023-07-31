Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет
Криминалист Игнатов: У пленницы челябинского маньяка был стокгольмский синдром
Девушка из Челябинской области, которая 14 лет провела в плену у похитившего её психопата, была сильно запугана и поэтому так долго не могла убежать от тирана. У неё также мог развиться стокгольмский синдром, когда у жертвы возникает эмоциональная связь с мучителем. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.
Он сравнил неадеквата со скопинским маньяком Виктором Моховым, однако подчеркнул, что в данном случае масштаб совсем другой. Напомним, изверг держал её в доме в качестве прислуги — она помогала пожилой матери маньяка.
"Девушка, конечно, была запугана, девушка находилась в стокгольмском синдроме, то есть ей плохо не делают, и она смирилась с тем, что у неё такая участь — лишь бы как-то не разозлить мучителя и лишь бы хуже не было. Скорее всего, были у неё мысли убежать: она смотрела, как это всё сделать, но он не давал ей шансы для этого. Окна закрыты. Жалюзи, решётки... значит, дверь закрыта, какие-то другие способы она не смогла просто найти", — отметил Игнатов.
По словам эксперта, домой, видимо, никто не приходил, поэтому девушка не могла передать записку или попросить о помощи, чтобы люди обратились в полицию. Сбежать пленнице помогла мать мужчины.
"Он просто в себе уверен, такой наглец, который верил в свою безнаказанность, и мерзавец, который просто понимал, что он сломал судьбу девушке совсем молодой, юной. Ну а маму как соучастницу также привлекут к ответственности, потому что она способствовала совершению данным гражданином преступления особо тяжкого и не помогла девчонке, а скрывала своего сыночка и скрывалась от общественности, от правоохранительных органов", — подчеркнул Игнатов.
Он добавил, что мать маньяка была его прямым пособником, однако всё будет зависеть от показаний девушки. Судьба же самого негодяя понятна — его, несомненно, ждёт тюрьма, заключил криминалист.
Лайф напоминает, мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, закрывал на замок, на окна установил решётки. Девушка смогла вырваться благодаря незакрытой двери. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". При этом выяснилось, что маньяк убил свою предыдущую жертву.
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