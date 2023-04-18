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18 апреля, 02:36

Дело скопинского маньяка Мохова о сокрытии убийства поступило в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова о сокрытии убийства, обвинительное заключение утверждено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Также в деле ещё два фигуранта: обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего" Евгений Полищук и Алексей Архипкин, который проходит по той же статье, что и Мохов.

В Скопинском районном суде Рязанской области уточнили, что дело уже поступило и распределено судье.

Знакомый скопинского маньяка рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства

Знакомый скопинского маньяка рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства

Напомним, 7 августа 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Подозреваемым за сокрытие преступления стал Виктор Мохов, которого сначала отправили под домашний арест, а затем заключили под стражу за нарушение условий меры пресечения. В феврале его отпустили из СИЗО.

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СУ СК России по Рязанской области

Артур Лапсаков
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