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25 февраля, 07:38

Скопинского маньяка отпустили из-под стражи

Скопинского маньяка Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства

Скопинского маньяка Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства. Об этом Лайфу сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Произошло это в связи с истечением предельного срока нахождения под стражей Мохова по статье, которая ему инкриминировалась. Добавим, что также были завершены и следственные мероприятия по уголовному делу.

Суд оставил скопинского маньяка Мохова под арестом

Суд оставил скопинского маньяка Мохова под арестом

Напомним, скопинский маньяк был отправлен под домашний арест до 7 октября за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста.

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СУ СК России по Рязанской области

Артур Белкин
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