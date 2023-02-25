Скопинского маньяка отпустили из-под стражи
Скопинского маньяка Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства
Скопинского маньяка Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства. Об этом Лайфу сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Произошло это в связи с истечением предельного срока нахождения под стражей Мохова по статье, которая ему инкриминировалась. Добавим, что также были завершены и следственные мероприятия по уголовному делу.
Напомним, скопинский маньяк был отправлен под домашний арест до 7 октября за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста.