СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

О том, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет, Лайф уже писал ранее. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, закрывал на замок, на окна установил решётки. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.