Пленнице маньяка из Челябинска помогла сбежать его мать

Жительнице Челябинской области, которая 14 лет провела в плену у похитившего её психопата, удалось сбежать благодаря его престарелой матери. Об этом беглянка успела рассказать своей сестре. Женщины ещё не успели толком пообщаться, поскольку потерпевшая участвует в оперативных мероприятиях. Тем не менее кое-что узнать о её жизни в плену родным всё-таки удалось.

Так, оказалось, что изувер держал её в доме в качестве прислуги, она помогала по дому его пожилой матери. Видимо, у женщины не было острой неприязни к пленнице сына, поэтому, когда та заявила, что мужчина, находящийся в глубоком запое, собрался убить их обеих, она поверила и обратилась за помощью.

"Мать, я так поняла, боялась за свою жизнь. Она взяла телефон и пошла звонить в психиатрическую больницу. Когда его забрали, мама мужчины, видимо, отпустила сестру", — рассказала телеканалу "360" родственница сбежавшей пленницы маньяка.