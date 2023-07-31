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31 июля, 10:41

Пленнице маньяка из Челябинска помогла сбежать его мать

Жительнице Челябинской области, которая 14 лет провела в плену у похитившего её психопата, удалось сбежать благодаря его престарелой матери. Об этом беглянка успела рассказать своей сестре. Женщины ещё не успели толком пообщаться, поскольку потерпевшая участвует в оперативных мероприятиях. Тем не менее кое-что узнать о её жизни в плену родным всё-таки удалось.

Так, оказалось, что изувер держал её в доме в качестве прислуги, она помогала по дому его пожилой матери. Видимо, у женщины не было острой неприязни к пленнице сына, поэтому, когда та заявила, что мужчина, находящийся в глубоком запое, собрался убить их обеих, она поверила и обратилась за помощью.

"Мать, я так поняла, боялась за свою жизнь. Она взяла телефон и пошла звонить в психиатрическую больницу. Когда его забрали, мама мужчины, видимо, отпустила сестру", рассказала телеканалу "360" родственница сбежавшей пленницы маньяка.

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

О том, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет, Лайф уже писал ранее. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, закрывал на замок, на окна установил решётки. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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