За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

За 14 лет нахождения в плену у маньяка в Челябинской области его сбежавшая жертва была изнасилована не меньше тысячи раз. Об этом, по данным SHOT, следователям рассказала сама Катя. Половые акты происходили с разной периодичностью — всё зависело от состояния насильника, который постоянно пил.

Любая провинность, со слов пленницы, приводила мучителя в ярость, он сильно избивал девушку. А ещё Владимир — так зовут негодяя — регулярно спаивал её. От алкоголя и избиений огромное количество дней, проведённых в проклятом доме, Катя просто не помнит.