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31 июля, 13:10

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

За 14 лет нахождения в плену у маньяка в Челябинской области его сбежавшая жертва была изнасилована не меньше тысячи раз. Об этом, по данным SHOT, следователям рассказала сама Катя. Половые акты происходили с разной периодичностью — всё зависело от состояния насильника, который постоянно пил.

Любая провинность, со слов пленницы, приводила мучителя в ярость, он сильно избивал девушку. А ещё Владимир — так зовут негодяя — регулярно спаивал её. От алкоголя и избиений огромное количество дней, проведённых в проклятом доме, Катя просто не помнит.

По предварительной версии, маньяк специально искал себе пленницу, "чтобы поменьше искали": заманил 19-летнюю девочку из проблемной семьи, без денег, с обычной внешностью и косолапостью.

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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