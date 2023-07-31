За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз
За 14 лет нахождения в плену у маньяка в Челябинской области его сбежавшая жертва была изнасилована не меньше тысячи раз. Об этом, по данным SHOT, следователям рассказала сама Катя. Половые акты происходили с разной периодичностью — всё зависело от состояния насильника, который постоянно пил.
Любая провинность, со слов пленницы, приводила мучителя в ярость, он сильно избивал девушку. А ещё Владимир — так зовут негодяя — регулярно спаивал её. От алкоголя и избиений огромное количество дней, проведённых в проклятом доме, Катя просто не помнит.
По предварительной версии, маньяк специально искал себе пленницу, "чтобы поменьше искали": заманил 19-летнюю девочку из проблемной семьи, без денег, с обычной внешностью и косолапостью.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.
Shutterstock