"Зациклен на цели": Физиогномисты увидели безжалостность во внешности челябинского маньяка
Физиогномисты: Внешность маньяка из Челябинска говорит о его безжалостности
Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Обложка © Mash
Некоторые черты во внешности маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве, характеризуют его как безжалостного и невротичного человека, зацикленного только на своих желаниях. К такому выводу пришли физиогномисты, проанализировав внешность предполагаемого преступника.
Психолог-физиогномист, экс-сотрудник спецслужб Артём Павлов в беседе с Лайфом рассказал, что короткая челюсть с ярко выраженными волевыми желваками говорит о человеке, неуверенном в себе, при этом ранимом и очень невротичном. Если принять во внимание впалые щёки, то здесь получается портрет личности, пытающейся через некие волевые действия преодолеть собственные страхи. Низкие брови и широкий нос говорят о практичности и низкой чувствительности: идя на поводу у своих желаний, человек не переживает о реакции других людей, продолжил эксперт.
"Невротизированный, видимо, не сепарированный от матери, но при этом достаточно жёсткий и практичный человек, который пытается справиться со своими психологическими проблемами через какие-то такие действия, которые он каким-то образом себе обосновывает. Такие люди, как правило, зациклены на своих целях, у них тоннельное мышление", — подчеркнул Павлов.
Черты лица предполагаемого преступника насторожили и физиогномиста Светлану Филатову. По её словам, асимметрия мышц на левой стороне лица говорит о его неуверенности, а ограничители в уголках рта могут свидетельствовать о зажатости, из-за которой он и мог перейти черту и начать мстить и обвинять тех, кто когда-то плохо с ним обошёлся.
"Нижняя губа вывернута вперёд — это говорит о наглости, и, обратите внимание, с одной стороны — ограничители, которые говорят о том, что человек не уверен в себе, но с другой стороны — губа вперёд: то есть "я знаю, что я могу прийти и взять", — пояснила собеседница Лайфа.
Отсутствие мочки на ухе говорит о маленьком опыте души — такие люди очень примитивны в своих проявлениях, словно дети, и не знают, что такое хорошо и плохо. Обратила физиогномист внимание и на верхнюю острую часть уха, говорящую о безжалостности, быстрой реакции и хищном поведении.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.