"Зациклен на цели": Физиогномисты увидели безжалостность во внешности челябинского маньяка

Некоторые черты во внешности маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве, характеризуют его как безжалостного и невротичного человека, зацикленного только на своих желаниях. К такому выводу пришли физиогномисты, проанализировав внешность предполагаемого преступника.

Психолог-физиогномист, экс-сотрудник спецслужб Артём Павлов в беседе с Лайфом рассказал, что короткая челюсть с ярко выраженными волевыми желваками говорит о человеке, неуверенном в себе, при этом ранимом и очень невротичном. Если принять во внимание впалые щёки, то здесь получается портрет личности, пытающейся через некие волевые действия преодолеть собственные страхи. Низкие брови и широкий нос говорят о практичности и низкой чувствительности: идя на поводу у своих желаний, человек не переживает о реакции других людей, продолжил эксперт.

"Невротизированный, видимо, не сепарированный от матери, но при этом достаточно жёсткий и практичный человек, который пытается справиться со своими психологическими проблемами через какие-то такие действия, которые он каким-то образом себе обосновывает. Такие люди, как правило, зациклены на своих целях, у них тоннельное мышление", — подчеркнул Павлов.

Черты лица предполагаемого преступника насторожили и физиогномиста Светлану Филатову. По её словам, асимметрия мышц на левой стороне лица говорит о его неуверенности, а ограничители в уголках рта могут свидетельствовать о зажатости, из-за которой он и мог перейти черту и начать мстить и обвинять тех, кто когда-то плохо с ним обошёлся.

"Нижняя губа вывернута вперёд — это говорит о наглости, и, обратите внимание, с одной стороны — ограничители, которые говорят о том, что человек не уверен в себе, но с другой стороны — губа вперёд: то есть "я знаю, что я могу прийти и взять", — пояснила собеседница Лайфа.