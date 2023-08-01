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1 августа, 00:26

"Зациклен на цели": Физиогномисты увидели безжалостность во внешности челябинского маньяка

Физиогномисты: Внешность маньяка из Челябинска говорит о его безжалостности

<p>Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/46467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото предполагаемого маньяка из Челябинской области. Обложка © Mash

Некоторые черты во внешности маньяка из Челябинской области, который похитил двух девушек, одну из которых убил, а другую 14 лет держал в сексуальном рабстве, характеризуют его как безжалостного и невротичного человека, зацикленного только на своих желаниях. К такому выводу пришли физиогномисты, проанализировав внешность предполагаемого преступника.

Психолог-физиогномист, экс-сотрудник спецслужб Артём Павлов в беседе с Лайфом рассказал, что короткая челюсть с ярко выраженными волевыми желваками говорит о человеке, неуверенном в себе, при этом ранимом и очень невротичном. Если принять во внимание впалые щёки, то здесь получается портрет личности, пытающейся через некие волевые действия преодолеть собственные страхи. Низкие брови и широкий нос говорят о практичности и низкой чувствительности: идя на поводу у своих желаний, человек не переживает о реакции других людей, продолжил эксперт.

"Невротизированный, видимо, не сепарированный от матери, но при этом достаточно жёсткий и практичный человек, который пытается справиться со своими психологическими проблемами через какие-то такие действия, которые он каким-то образом себе обосновывает. Такие люди, как правило, зациклены на своих целях, у них тоннельное мышление", — подчеркнул Павлов.

Черты лица предполагаемого преступника насторожили и физиогномиста Светлану Филатову. По её словам, асимметрия мышц на левой стороне лица говорит о его неуверенности, а ограничители в уголках рта могут свидетельствовать о зажатости, из-за которой он и мог перейти черту и начать мстить и обвинять тех, кто когда-то плохо с ним обошёлся.

"Нижняя губа вывернута вперёд — это говорит о наглости, и, обратите внимание, с одной стороны — ограничители, которые говорят о том, что человек не уверен в себе, но с другой стороны — губа вперёд: то есть "я знаю, что я могу прийти и взять", — пояснила собеседница Лайфа.

Отсутствие мочки на ухе говорит о маленьком опыте души — такие люди очень примитивны в своих проявлениях, словно дети, и не знают, что такое хорошо и плохо. Обратила физиогномист внимание и на верхнюю острую часть уха, говорящую о безжалостности, быстрой реакции и хищном поведении.

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.

Ольга Годуненко
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