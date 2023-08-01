Суд отпустил 72-летнюю мать маньяка, который 14 лет насиловал девушку в их доме
Суд отказал в аресте матери челябинца, обвиняемого в похищении девушки
Мать челябинского маньяка, который на протяжении 14 лет насиловал взятую в плен девушку, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает SHOТ.
Суд отказал в аресте матери челябинца, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Видео © Telegram / SHOT
Центральный районный суд Челябинска отказал в ходатайстве следователя в аресте 72-летней Валентины Ческидовой по делу о похищении человека. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она себя виновной в преступлении, женщина уверенно заявила: "Нет! Ни в коем случае!"
Как уже сообщал Лайф, в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в котором провела 14 лет своей жизни. Владимир Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с престарелой матерью. Известно, что мужчина держал бедную в качестве прислуги, а также бил её, насиловал и спаивал. При этом девушка стала не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, были обнаружены её останки. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца.
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