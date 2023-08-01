Суд отпустил 72-летнюю мать маньяка, который 14 лет насиловал девушку в их доме

Мать челябинского маньяка, который на протяжении 14 лет насиловал взятую в плен девушку, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает SHOТ.

Суд отказал в аресте матери челябинца, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Видео © Telegram / SHOT

Центральный районный суд Челябинска отказал в ходатайстве следователя в аресте 72-летней Валентины Ческидовой по делу о похищении человека. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она себя виновной в преступлении, женщина уверенно заявила: "Нет! Ни в коем случае!"