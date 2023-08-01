Мать челябинского маньяка растолкала конвоиров в суде и опровергла рассказ секс-рабыни сына
Мать челябинского маньяка заявила, что узница 14 лет жила с ними добровольно
Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Фото © SHOT
Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова устроила в суде представление перед журналистами SHOT. Буквально расталкивая конвоиров, 72-летняя Валентина поведала "старую песню" о том, что узница на протяжении 14 лет жила с ними добровольно.
Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова оправдывает сына. Видео © SHOT
"Катя жила по своей воле. У нас все двери открыты — заходите, выбегайте. Каждый день такая картина — двери открыты", — с пеной у рта утверждает обвиняемая.
Валентина — фельдшер по образованию. По её утверждению, её муж умер пять лет назад. Женщине инкриминируется статья о похищении, за которую грозит до 15 лет колонии.
Напомним, 30 июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала ещё 14 лет назад. Владимир Ческидов похитил её, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. СК предъявил ему обвинения. Суд арестовал Ческидова на два месяца.