Мать челябинского маньяка растолкала конвоиров в суде и опровергла рассказ секс-рабыни сына

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова устроила в суде представление перед журналистами SHOT. Буквально расталкивая конвоиров, 72-летняя Валентина поведала "старую песню" о том, что узница на протяжении 14 лет жила с ними добровольно.

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова оправдывает сына. Видео © SHOT

"Катя жила по своей воле. У нас все двери открыты — заходите, выбегайте. Каждый день такая картина — двери открыты", — с пеной у рта утверждает обвиняемая.