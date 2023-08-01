Регион

Уведомления отключены

1 августа, 12:40

Мать челябинского маньяка растолкала конвоиров в суде и опровергла рассказ секс-рабыни сына

Мать челябинского маньяка заявила, что узница 14 лет жила с ними добровольно

<p>Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54987" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Фото © SHOT

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова устроила в суде представление перед журналистами SHOT. Буквально расталкивая конвоиров, 72-летняя Валентина поведала "старую песню" о том, что узница на протяжении 14 лет жила с ними добровольно.

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова оправдывает сына. Видео © SHOT

"Катя жила по своей воле. У нас все двери открыты — заходите, выбегайте. Каждый день такая картина — двери открыты", — с пеной у рта утверждает обвиняемая.

Валентина — фельдшер по образованию. По её утверждению, её муж умер пять лет назад. Женщине инкриминируется статья о похищении, за которую грозит до 15 лет колонии.

Челябинский маньяк расплакался на суде

Челябинский маньяк расплакался на суде

Напомним, 30 июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала ещё 14 лет назад. Владимир Ческидов похитил её, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. СК предъявил ему обвинения. Суд арестовал Ческидова на два месяца.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров