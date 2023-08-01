Челябинский маньяк расплакался на суде

Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в том, что продержал девушку 14 лет в плену и всё это время насиловал и бил, расплакался в суде, где ему избирали меру пресечения. Видео публикует SHOT .

А вот изнасилований, по мнению Ческидова, не было. Секс со сбежавшей пленницей был по любви, утверждает фигурант. Причину своих слёз во время заседания он объяснять не стал: то ли стало жалко пострадавшую, то ли расстроился из-за того, что попался.