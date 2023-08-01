Регион

Уведомления отключены

1 августа, 11:49

Челябинский маньяк расплакался на суде

Челябинец, продержавший девушку в плену 14 лет, расплакался на суде

Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в том, что продержал девушку 14 лет в плену и всё это время насиловал и бил, расплакался в суде, где ему избирали меру пресечения. Видео публикует SHOT.

Владимир Ческидов на суде. Видео © t.me / SHOT

"Наверное, да, я виноват", — неуверенно сказал мужчина, отвечая журналистам.

А вот изнасилований, по мнению Ческидова, не было. Секс со сбежавшей пленницей был по любви, утверждает фигурант. Причину своих слёз во время заседания он объяснять не стал: то ли стало жалко пострадавшую, то ли расстроился из-за того, что попался.

Челябинский маньяк-убийца появился в суде и объявил себя женатым

Челябинский маньяк-убийца появился в суде и объявил себя женатым

Напомним, 30 июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала ещё 14 лет назад. Владимир Ческидов похитил её, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме, где жил вместе с престарелой матерью. Он держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву, найдены останки. СК предъявил ему обвинения. Суд арестовал Ческидова на два месяца.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров