Психолог раскрыла роль матери челябинского маньяка и рассказала, что объединяет его со скопинским

Валентина Ческидова, мать маньяка из Челябинской области Владимира Ческидова, сыграла не последнюю роль в жуткой истории, которая вскрылась в конце июля. Пожилая женщина теперь находится под следствием, и на то есть веские основания. О том, какое влияние могла оказать мать на поведение Ческидова, рассказала психолог Екатерина Алексеева.

Специалист сравнила дело Ческидова с делами серийного убийцы Александра Спесивцева из Новокузнецка, для которого жертв заманивала мать, и скопинского маньяка Виктора Мохова, чья мать делала вид, что ничего не происходит.

"Эта схема мать – сын в истории маньяков случаются нередко. Почему так? В таких историях речь идёт о явно нездоровой психике и маньяка, и его матери. Психиатрические заболевания передаются по наследству. Плюс накладываются и нездоровые отношения: гиперопекающая мать и ребёнок, у которого при таком контроле развивается психопатическая структура характера", — объяснила эксперт в беседе с kp.ru.

Алексеева пояснила, что гиперопека обычных матерей проявляется в виде запрета сыну жить с другой женщиной, постоянном контроле над ним. Но если добавляется заболевание психики, мать может вполне поверить в то, что пленницы сына-маньяка сами заслужили свою участь. Своего ребёнка она будет считать безусловно правым в том, что он творит, и безоговорочно поддержит его во всех делах, отметила психолог. По её словам, речь Валентины Ческидовой на суде прекрасно встраивается в эту теорию. Она заступается за своего сына даже после того, как у них под домом было обнаружено тело мёртвой женщины.