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1 августа, 14:45
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Мать челябинского маньяка поведала о "королевской" жизни узницы в секс-рабстве у сына

Мать челябинского маньяка заявила, что сын относился к пленнице как к королеве

Мать Владимира Ческидова, которого обвиняют в насилии над девушкой на протяжении 14 лет, заявила после освобождения из-под стражи в зале суда, что её сын относился к похищенной "по-королевски" и силой не удерживал. Очередное высказывание Валентины Ческидовой заснял SHOT.

Валентина Ческидова заявила, что сын относился к пленнице по-королевски. Видео © t.me / SHOT

"Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто её не удерживал!" объявила она журналистам, после чего правоохранители усадили её в машину.

Мать челябинского маньяка растолкала конвоиров в суде и опровергла рассказ секс-рабыни сына

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Напомним, в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в котором провела 14 лет. Владимир Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. По рассказу самой узницы, мужчина держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом девушка стала не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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