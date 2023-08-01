Мать челябинского маньяка поведала о "королевской" жизни узницы в секс-рабстве у сына
Мать челябинского маньяка заявила, что сын относился к пленнице как к королеве
Мать Владимира Ческидова, которого обвиняют в насилии над девушкой на протяжении 14 лет, заявила после освобождения из-под стражи в зале суда, что её сын относился к похищенной "по-королевски" и силой не удерживал. Очередное высказывание Валентины Ческидовой заснял SHOT.
Валентина Ческидова заявила, что сын относился к пленнице по-королевски. Видео © t.me / SHOT
"Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто её не удерживал!" — объявила она журналистам, после чего правоохранители усадили её в машину.
Напомним, в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в котором провела 14 лет. Владимир Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. По рассказу самой узницы, мужчина держал её в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом девушка стала не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.
t.me / SHOT