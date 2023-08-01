Мать челябинского маньяка поведала о "королевской" жизни узницы в секс-рабстве у сына

Мать Владимира Ческидова, которого обвиняют в насилии над девушкой на протяжении 14 лет, заявила после освобождения из-под стражи в зале суда, что её сын относился к похищенной "по-королевски" и силой не удерживал. Очередное высказывание Валентины Ческидовой заснял SHOT.