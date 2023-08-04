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4 августа, 08:49

Изольда, Малина, Галактион: Названы самые необычные и популярные имена новорождённых в Москве

Уханева: Имена Михаил и Софья для новорождённых стали популярны в Москве

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева перечислила самые популярные и необычные имена новорождённых в столице за первое полугодие 2023 года. Так, мальчиков чаще всего называли Михаилами, а девочек — Софиями (или Софьями).

Как рассказала Уханева в беседе с РБК Life, также в списке десяти самых популярных мужских имён оказались Александр, Марк, Артём, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий и Тимофей. В топ-10 женских имён попали Анна, Мария, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Алиса, Василиса и Александра. По одному мальчику назвали Шуриком и Владом, а по одной девочке — Настей, Надей, Машей, Леной, Наташей и Сашей.

Нередко называли детей двойными и тройными именами. Так появились Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, Денис-Адам, Георгий-Эммануэль, Эльдар-Лев, Василий-Велеслав, Адриана-Лоара, Аксиния-Илона, Алессандра-Анжелина. Необычными именами также стали Гарри, Ромео, Маркс, Гамлет, Енисей, Космос, Марта, Луна, Герда, Матрона, Малина, Евлампия.

Названо число рождённых вне брака российских детей

Названо число рождённых вне брака российских детей

Ранее сообщалось, что самыми необычными именами новорождённых в Москве стали Денница и Марио. Более редкими стали Капитолина, Стелла (по три девочки), Глафира (две), а также Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика (по одной).

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Фото © Freepik / rawpixel-com

Светлана Оперук
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