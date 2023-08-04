Изольда, Малина, Галактион: Названы самые необычные и популярные имена новорождённых в Москве

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева перечислила самые популярные и необычные имена новорождённых в столице за первое полугодие 2023 года. Так, мальчиков чаще всего называли Михаилами, а девочек — Софиями (или Софьями).

Как рассказала Уханева в беседе с РБК Life, также в списке десяти самых популярных мужских имён оказались Александр, Марк, Артём, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий и Тимофей. В топ-10 женских имён попали Анна, Мария, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Алиса, Василиса и Александра. По одному мальчику назвали Шуриком и Владом, а по одной девочке — Настей, Надей, Машей, Леной, Наташей и Сашей.

Нередко называли детей двойными и тройными именами. Так появились Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, Денис-Адам, Георгий-Эммануэль, Эльдар-Лев, Василий-Велеслав, Адриана-Лоара, Аксиния-Илона, Алессандра-Анжелина. Необычными именами также стали Гарри, Ромео, Маркс, Гамлет, Енисей, Космос, Марта, Луна, Герда, Матрона, Малина, Евлампия.