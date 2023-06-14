"Светозара, Глафира и Марио": Названы самые необычные имена, которые москвичи дают детям

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, какие необычные имена жители столицы давали детям в первом квартале 2023 года. Так, среди женских выделяются Милана, Кира, Есения и Агата и более редкие: Капитолина, Стелла (по три девочки), Глафира (две), а также Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика (по одной).

"Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест", — добавила она.