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14 июня, 09:33

"Светозара, Глафира и Марио": Названы самые необычные имена, которые москвичи дают детям

Самыми необычными именами новорождённых Москвы стали Денница и Марио

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, какие необычные имена жители столицы давали детям в первом квартале 2023 года. Так, среди женских выделяются Милана, Кира, Есения и Агата и более редкие: Капитолина, Стелла (по три девочки), Глафира (две), а также Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика (по одной).

"Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест", добавила она.

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Что касается самых популярных имён, то, как рассказывала Светлана Уханева, у девочек лидируют София (или Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория, а у мальчиков — Михаил, перехвативший лидерство у Александра, а также Максим, Марк и Лев.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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