В ЗАГС Москвы раскрыли самое популярное в 2023 году имя для младенцев

В Москве родители стали чаще называть новорождённых мальчиков Михаилами, а лидировавшее долгое время имя Александр оказалось на второй позиции. Об этом рассказала РИА "Новости" начальник управления столичного ЗАГС Светлана Уханёва, приводя данные за первый квартал 2023 года.

"Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев", — поделилась она.

Уханёва добавила, что у девочек пятёрка самых популярных имён оказалась прежней — София, Анна, Мария, Ева и Виктория. Именно им продолжают отдавать предпочтение родители при выборе имени.