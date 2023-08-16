7 неоспоримых признаков, что вы обладаете экстрасенсорными способностями

У вас когда-нибудь возникало подозрение, что вы не просто обычный человек, а, возможно, замаскированный супергерой, которому пора идти на шоу "Битва экстрасенсов"? Тогда вы пришли по точному адресу. Вещие сны, эмпатия и преследующие знаки — рассказываем о семи неоспоримых признаках того, что вы обладаете экстрасенсорными способностями.

1. Частые дежавю

Часто бывает, что вы ощущаете, будто определённое событие уже случалось? Но при этом не можете вспомнить, когда и как именно это происходило? У нас для вас хорошие новости! Или плохие — пока непонятно. Дежавю — это ваша ежедневная фраза: "Я определённо делал это раньше", и это не просто сбой матрицы. Этот феномен свидетельствует о наличии мистических способностей у человека. Объясняется он просто: дары экстрасенсорики заставляют вас натыкаться на собственные плейлисты из прошлых жизней. Не нужно бояться, ведь это всего лишь ваши способности, которые можно либо развить, либо отказаться от них вовсе — выбор каждого.

2. Вещие сны

Сбывающиеся сны — это возможность предсказать будущее и понять, что вы имеете экстрасенсорные способности. Фото © Shutterstock

Если некоторые ваши сны сбываются наяву, то их можно назвать вещими. Это простой и эффективный способ предсказать будущее, поскольку именно во сне мозг активно добывает информацию из биополя. Чтобы проверить, способны ли вы видеть такие сновидения, перед сном нужно сделать следующее: очистите свой разум, забудьте о планах и рутинных мыслях и сформулируйте вопрос, ответ на который хотите получить. Возле кровати оставьте бумагу и карандаш, чтобы записать свой сон при пробуждении, — если приснится "запрограммированное сновидение" (и его прогноз сбудется), вам есть над чем подумать.

3. Рядом с вами постоянно ломается техника

В вашем присутствии тостеры самопроизвольно воспламеняются, а блендеры сходят с ума? Если вы непреднамеренно разжигаете больше кухонной драмы, чем реалити-шоу, возможно, в игру вступают экстрасенсорные вибрации. Так случается из-за нестабильности биополя, которое может негативно отражаться на работе бытовых приборов и электроники. Через тех, кто имеет магические способности, непрерывно проходят мощные потоки энергии, которые диссонируют с техникой. Если вы часто замечаете перегорание лампочек, поломку микроволновки или утюга в доме, у вас, вероятно, есть экстрасенсорный дар, который можно развить.

4. Вас преследуют знаки

Если преследуют различные знаки, которые спустя время о чём-то говорят, то, скорее всего, у вас экстрасенсорные способности. Фото © Shutterstock

Вы видите во всём знаки? Это могут быть дублирующиеся цифры, причём везде: на часах, номерах и прочем, ароматы, которые возникают ни с того ни с сего. Обычно вместе с ними появляется едва уловимое ощущение, что это всё происходит не просто так. Не спешите волноваться. Просто человек, который уже развил свои экстрасенсорные способности, понимает, для чего нужны эти "преследователи". А вы пока на уровне "новичок" в мире экстрасенсов. Итак, если ощущаете знаки, но пока не можете понять, для чего они, то вам предстоит увлекательное путешествие. Начните ходить на специальные практики и спрашивать у ангелов или кураторов: что это за информация и что из неё необходимо понять? Так научитесь читать то, что вам послано свыше.

5. Чрезмерно высокий уровень эмпатии

Внезапно захотелось обнять незнакомца в продуктовом магазине? Если уровень эмпатии зашкаливает, и вы являетесь ходячей эмоциональной губкой, то вполне вероятно, что вам удалось прикоснуться к какой-то космической магии. Когда человек каждой клеткой своего тела чувствует состояние и настроение окружающих и часто предугадывает, что они сейчас скажут или сделают, — эти способности уже с уверенностью можно назвать экстраординарными. Да-да, если друзья и знакомые задаются вопросами: почему вам удаётся настолько хорошо чувствовать других людей, читать мысли и как проделываете эти джедайские трюки с разумом, то вы, вероятно, уже экстрасенсорная суперзвезда.

6. Карма и материализация желаний

Если обидчиков преследует мгновенная карма сразу после того, как они сделали вам зло, задумайтесь, возможно, вы уже победитель собственной "Битвы экстрасенсов". Фото © Shutterstock

Один из основных показателей экстрасенсорных способностей — мгновенная карма! Например, вас обидели или обошлись несправедливо или даже жестоко, и в ту же минуту этот человек спотыкается и падает… Случайность? Не-а! Обидчик очень быстро получил по заслугам из-за ваших сильных вибраций. Причём это не зависит от вашего желания, негодяй получает ответ намного хуже того, что он сделал вам. Когда замечаете за собой такие события, то можно предположить, что это они — экстрасенсорные способности. Если неосознанные желания материализуются из воздуха, то ваша психическая энергия настроена на космическую радиостанцию ​​"Карма FM" — поздравляем!

7. Мощь предчувствия

Если развито шестое чувство, которое помогает узнать, когда ваш друг получит повышение, даже раньше, чем он это сделает. Если интуитивные предчувствия — это практически предсказания олимпийского уровня, поздравляем, вы, по сути, экстрасенсорная версия Нострадамуса! Правда, эти чувства зачастую связаны и с чем-то плохим. Ощущение, что вот-вот должно случиться что-то нехорошее, иногда буквально преследует вас в виде неясного беспокойства и беспричинной тревоги. Вы инстинктивно чувствуете, что приближается беда, что кому-то угрожает опасность. Развивайте этот дар и доверяйте себе, если будете полагаться на интуицию, то уже очень скоро сможете предсказывать будущее и помогать людям.