1-й день лунного календаря: Чего нельзя делать 16 августа 2023 года, когда Луна во Льве

На 16 августа 2023 года выпадает сразу несколько важных событий: роковое новолуние в слиянии с Лилит, 30-е лунные сутки и 1-й день нового месяца по лунному календарю. Поэтому можно сразу представить, насколько насыщенным и сложным окажется среда.

И хотя 30-й лунный день окажется совсем коротким, с 04:20 по 12:39 по московскому времени, он стоит отдельного упоминания. Ведь именно в его время правления днём наступит Чёрное новолуние – 2023. 30-е лунные сутки — это время подведения итогов. Будет неплохо покаяться в грехах, решить все спорные ситуации и помириться с близкими или друзьями. Потому что не стоит новый лунный месяц начинать с негатива. Именно поэтому в 30-й лунный день стоит быть очень осторожными с незнакомцами. 16 августа во время Чёрного новолуния стоит общаться только со знакомыми и близкими людьми. Теми людьми, кто точно сможет оказать моральную поддержку.

Чего нельзя делать в 1-й день лунного календаря

Начало лунного месяца: что нельзя делать в 1-е лунные сутки после Чёрного новолуния – 2023. Фото © Shutterstock

После Чёрного новолуния начнётся новая фаза Луны, а вместе с ней и астрологический месяц. 1-е лунные сутки — это всегда праздник, словно Новый год. В этот период планы и мечты имеют высокие шансы сбыться. Но, как и всегда, в начале много предостережений, которые помогут обладателям всех знаков зодиака не допустить ошибок.

Не стоит сразу бросаться регулировать свои финансовые споры. Принятие важных и судьбоносных решений сегодня не приведёт ни к чему хорошему.

Постарайтесь вообще не касаться крупных сумм денег в 1-й лунный день. Запрещается как брать, так и давать в долг.

Постарайтесь 16 августа не переутомляться, не употреблять алкоголь — это чревато продолжительными негативными последствиями и проблемами с организмом.

Лучше в начале лунного месяца после Чёрного новолуния не ходить в парикмахерскую и не стричь, видоизменять волосы.

Свадьба 16 августа в 1-й лунный день тоже не принесёт молодожёнам счастья, лучше перенести.

1-е лунные сутки: что можно делать 16 августа 2023 года

Что можно и нужно сделать в 1-й лунный день после новолуния 16 августа. Фото © Shutterstock

С одной стороны, существуют запреты и предостережения. С другой — после новолуния 16 августа в 1-й день нового лунного месяца следует сделать определённые ритуалы и действия, которые помогут до полнолуния прожить спокойно. В первый лунный день стоит заняться планированием дел, целей и задач. Пока не приступать к ним, но максимально точно подготовить план действий.

16 августа 2023 года можно смело мечтать и визуализировать свои достижения. Энергия растущей Луны поможет в их воплощении в жизнь.

Будьте в 1-е лунные сутки милосердными, простите обиды друзьям и родственникам. Очищение принесёт положительный результат и больше удачи в новом лунном месяце.

Новолуние пройдёт в огненном знаке зодиака Лев, который наполнит энергией и силой жизни. Используйте силы на благо — тогда они принесут плоды.

Обратившись 16 августа за помощью или попросив совет, вы сможете наконец добиться разрешения сложной для себя ситуации.