Что принесёт с собой Чёрное новолуние 16 августа и как оно отразится на жизнь всех знаков зодиака

Раз в месяц помимо полной Луны случается новолуние — период, когда светила на небе практически не видно. На этот раз такую фазу спутник Земли примет 16 августа. И произойдёт Чёрное и мистическое новолуние в знаке зодиака Лев. То есть наполнит людей своей огненной энергией, зарядит денежным магнетизмом и разожжёт пожар в сердцах.

Когда произойдёт роковое новолуние и соединение с Чёрной Луной в августе 2023 года

Что такое Чёрное новолуние и почему оно особенно опасно для знаков зодиака: как пережить 16 августа. Фото © Shutterstock

Самая мистическая фаза Луны наступит 16 августа в 12:28 часов по московскому времени. Издревле новолуние считают наиболее мистическим астрологическим событием. По поверьям, именно в тот момент, когда Луна на небе виднеется не больше ниточки, открываются двери в потусторонний мир.

В этот раз новолуние 16 августа совпадает с соединением Луны и Чёрной Луны, которую астрологи привычнее называют Лилит. А это значит, что представители всех знаков зодиака столкнутся с личными проверками и испытаниями на прочность. В целом в новолуние 16 августа захочется поддаться соблазнам и поверить в мистику, ведь все совпадения во время царствования Чёрной Луны не так уж и случайны.

Что такое Лилит в астрологии и за что отвечает Чёрная Луна

За что отвечает Лилит в астрологии и как Чёрную Луну найти в натальной карте. Фото © Freepik

Чтобы понять, как соединение новолуния 16 августа и Лилит повлияет на людскую жизнь, стоит разобраться, что вообще такое Лилит. Она, или Чёрная Луна, в астрологии обозначается символом полумесяца с крестом внизу. Определяет слепые зоны человеческой натуры, указывает на слабости и пороки. Через Лилит можно определить свои тревоги и загоны, понять, в каких жизненных сферах может быть больше проблем и даже какие проблемы со здоровьем сулят.

Как изменится жизнь знаков зодиака в Чёрное новолуние 16 августа 2023-го

Какие знаки зодиака подвержены самому сильному влиянию Чёрной Луны 16 августа 2023 года. Фото © Freepik / pointstudio

В период новолуния 16 августа, когда защита Луны будет минимальной, Чёрная Луна может взять над человеком верх. Чревато это повышенной агрессивностью и сексуальным желанием представителей всех знаков зодиака, охотой неожиданно стать более злым, коварным. Во времена Лилит также обостряется чувство собственной важности, самомнение и алчность растут. Не исключены спонтанные и импульсивные действия и желания. Поэтому стоит максимально следить за собой и не допускать ошибок.

Под самым сильным влиянием Чёрного полнолуния 16 августа, по мнению астрологов, окажутся обладатели следующих знаков зодиака: Лев, Рак, Весы, Телец и Водолей. Представителям этого зодиакального круга стоит быть особенно аккуратными в своих действиях и словах, а также в мыслях: в новолуние они особенно материальны.

Чёрное новолуние — чего нельзя делать 16 августа

Роковое новолуние 16 августа: чего нельзя делать в соединении с Лилит. Фото © Freepik / senivpetro

Чтобы минимизировать распространение неудач на свою жизнь из-за Чёрного новолуния 16 августа, обладателям всех знаков зодиака стоит знать, чего в этот день делать не стоит: принимать важные решения и подписывать серьёзные документы,

общаться с незнакомцами на улице,

совершать дорогие покупки или проводить операции с деньгами,

заставлять себя идти на общественные мероприятия,

поддаваться эмоциональным порывам и ссориться с близкими.

Что обязательно нужно сделать 16 августа в роковое новолуние

Новолуние в знаке зодиака Лев 16 августа 2023-го: что нужно сделать. Фото © Shutterstock

Помимо негативных аспектов, которые принесёт с собой новолуние с соединением с Лилит, есть и положительные стороны этого астрологического события. С ростом будущей Луны и началом нового месяца по лунному календарю получится успешно завершить и этап своей жизни. Для этого представителям всех знаков зодиака важно 16 августа в новолуние сделать следующее: