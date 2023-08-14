Гороскоп любви: Какие секреты о характере женщины может рассказать её знак зодиака

По словам эксперта, носительницы разных знаков зодиака по-разному проявляют себя в отношениях. Раки, Рыбы и Скорпионы любят ярко и сильно. Козероги, Девы и Тельцы долго присматриваются, а Весы и Стрельцы — самые романтичные знаки. Астрология подскажет, чего ждать от отношений с девушкой того или иного знака.

Обладательницы знака зодиака Овен, как говорит астролог, любят страстно. Это верные, щедрые и яркие возлюбленные. Они очень сильно привязываются к своему мужчине, готовы ради него на многое, но не потерпят со стороны возлюбленного манипуляций своими чувствами, измен и предательства.

Представительницы знака зодиака Телец, напротив, влюбляются очень осторожно, так как боятся не только предательства, но и собственных чувств. "Зато когда женщина-Телец к вам привыкнет, более верную и романтичную возлюбленную вам не найти", — подчёркивает эксперт.

Любовный гороскоп: как девушки разных знаков зодиака ведут себя в отношениях. Фото © Shutterstock

Что можно сказать про девушку, рождённую под знаком зодиака Близнецы? Это достаточно свободолюбивые натуры. Такая женщина не подпустит к себе первого встречного или слишком обыденного. Потому мужчинам придётся удивлять свою избранницу, которая ответит верностью в случае успеха.

Раки — один из самых любящих и трепетных возлюбленных. Они будут долго к вам присматриваться и решать, насколько вы ей подходите, но, если выбор будет сделан в вашу пользу, это могут быть отношения на всю жизнь. Елена Нолари Астролог, психолог

Девушка, рождённая под знаком Льва, по словам психолога Елены Нолари, любит быть в центре внимания. Её легко завоевать, просто дав понять, что она самая лучшая. Во многом это так и есть. Имейте в виду, Львиц нельзя надолго оставлять одних: невнимательности и равнодушия к себе они не прощают.

Чтобы завоевать расположение дамы, кто по знаку зодиака Дева, придётся очень сильно потрудиться. "У неё очень высокие требования, но зато она честна, преданна и всегда подставит плечо. Однако если она поймёт, что вы уселись на её шее, развернётся и уйдёт в ту же минуту".

В отличие от Дев, девушку-Весы завоевать проще простого. Дайте ей понять, что вы готовы брать ответственность на себя, и она будет любить вас всю жизнь. Мужчина будет чувствовать себя хозяином в доме, ему даже в голову не придёт, что время от времени им ловко манипулируют. Елена Нолари Астролог, психолог

Обладательница знака зодиака Скорпион, как и все водные натуры, нуждается в любви. По словам эксперта, сложность в том, что девушка этого знака зодиака не готова подчиняться. Она страстная и очень ревнивая возлюбленная, отношения с которой похожи на американские горки.

Кто окажется верной женой, а кому подавай вечный флирт: какие в любви женщины разных знаков зодиака. Фото © Freepik / racool-studio

"А вот девушка-Стрелец ревновать не будет", — говорит Елена Нолари. Она и сама не против флирта. Ей нужен не просто возлюбленный, но настоящий друг и соучастник во всех приключениях. Носительница знака зодиака Стрелец не стремится к браку, поэтому мужчины "с серьёзными намерениями" ей очень редко подходят.

Козерог, наряду с Тельцом и Девой, принадлежит к самым верным знакам зодиака. Такая девушка очень долго выбирает, очень тяжело впускает вас в свою жизнь, но умеет по-настоящему любить и заботиться. Часто выходят замуж по расчёту за того, кого считают подходящим для себя по статусу и взглядам на жизнь. Елена Нолари Астролог, психолог

Девушка, рождённая под знаком зодиака Водолей, обманчиво проста. Вам может показаться, что её сердце у вас в кармане, но полностью принадлежать кому-то она никогда не будет. Такую особу нельзя завоевать дорогими подарками. "Предложите ей дружбу и помощь, и тогда, где бы ни витали её мысли, они обязательно будут возвращаться к вам".

Что можно рассказать о характере и повадках женщины по её знаку зодиака. Фото © Shutterstock

Возлюбленная со знаком зодиака Рыбы полна противоречий. "В отношениях она бывает наивна, но при этом очень требовательна к партнёру. Не любит выяснять отношения, ей проще расстаться, чем объяснить, что не так", — рассказывает астролог. Обладательнице знака зодиака Рыбы нужен идеальный во всех смыслах мужчина, о котором она сможет заботиться.