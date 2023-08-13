Притянут деньги: Какие имена сделают вас богатым Учёные считают, что имя человека влияет на его судьбу и формирует характер. От энергии букв зависит, будет ли человек всю жизнь нуждаться, или деньги сами посыпятся ему в карман. 12 августа, 22:43 Обложка © Shutterstock

От Николая до Варвары

В дореволюционной России были свои олигархи. Как правило, это были дворянские семьи, кланы старообрядцев или даже иностранцев. Богатейшим дворянским родом XIX века считался род Балашовых. Самых видных его представителей звали Андрей, Мамон и Дмитрий, Александр, Николай, Пётр и Иван.

В конце XIX века одной из самых богатых женщин России стала вдова секретаря Государственного совета Александра Половцова — Надежда Половцова — незаконная дочь великого князя Михаила Павловича. Её состояние оценивалось в 17 миллионов рублей. Надежда была владелицей заводов, имений, двух особняков в Санкт-Петербурге и основала Надеждинский завод в Пермской губернии. Этот завод и сейчас является градообразующим предприятием города Серова.

В начале XX века самым богатым человеком в стране был Николай Второв. Он имел состояние в 60 миллионов золотых рублей. Такое же имя носил предводитель российского дворянства Николай Коншин, первый построивший для своего завода собственную электростанцию.

Семья купцов и промышленников Морозовых была известна именами Савва, Викула, Алексей, Арсений, Николай, Пётр, Иван, Абрам, Тимофей и Михаил. Были среди Морозовых и женщины-предпринимательницы Варвара и Юлия.

Среди 110 самых богатых российских олигархов девять Андреев, восемь Сергеев, семь Дмитриев и шесть Александров. Фото © Shutterstock

Среди старообрядцев Рябушинских были Павлы, Сергеи, Степаны, Николаи, Михаилы и Дмитрии. Рябушинские занимались всем — от типографий до производства льна, банковского дела и автомобилей. Жизни в нищете не представляли. В 1937 году брат Михаил жаловался брату Николаю из Лондона, что "жизнь в рамках убивает всякую радость жизни". А самым большим удовольствием бывший миллиардер считал "жить в хорошей гостинице и тратить деньги, не считая, сколько в кармане".

В Малороссии был известен предприниматель и банкир Алексей Алчевский, основавший в Луганской области старейший завод АМК — Алчевский металлургический комбинат. В Москве богатым человеком был домовладелец, действительный статский советник Гаврила Солодовников. На углу улиц Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка до сих пор стоит историческое здание театра Солодовникова.

Знаменитого "водочного короля" Российской империи Смирнова звали Пётр. Текстильного фабриканта Солдатёнкова звали Козьмой. А в династии промышленников Прохоровых были имена Иван, Яков, Сергей, Николай, Александр и Алексей. Алексеем звали и знаменитого кондитера Абрикосова. Среди богатых людей того времени встречались Илларионы, Григории и Фёдоры.

Одним из богатейших людей предреволюционной России был банкир и промышленник Семён Абамелек-Лазарев. Ещё одного российского олигарха звали Борис Каменка — он был председателем правления Азовско-Донского банка. Банкиры Гинцбурги были известны именами Гораций, Давид и Николас. Сахарозаводчиков Бродских звали Лев, Израиль, Лазарь и Абрам. Немецких предпринимателей Вогау звали Максимилиан, Максим, Отто и Карл. Бароны Кнопы, владевшие ткацкими мануфактурами, имели имена Андрей, Фёдор и Лев. А открывший первый сахарный завод в Петербурге предприниматель Кёниг имел имя Леопольд.

От Дмитрия до Сергея

Если проанализировать имена всех богатых людей Российской империи, то окажется, что среди них больше самых обычных русских имён. Это Андрей, Николай, Дмитрий, Сергей и Михаил. Вы удивитесь, но если просмотреть список 110 самых богатых людей России, то обнаружатся совпадения. Оказывается, среди самых богатых людей нашей страны тоже часто встречаются такие имена.

Если проанализировать имена всех богатых людей Российской империи, то окажется, что среди них больше самых обычных русских имён. Это Андрей, Николай, Дмитрий, Сергей и Михаил. Фото © Shutterstock

Среди 110 самых богатых российских олигархов девять Андреев, восемь Сергеев, семь Дмитриев и шесть Александров. Но появляется новое имя — Игорь. Оно встречается шесть раз. Психологи считают, что финансовый успех этих людей связан в том числе и с тем, что миллиардеры имеют "сильные" имена, которые дают владельцам энергию, лидерство и способность принимать нестандартные решения.

Имя Андрей даёт мальчику самокритичность и способность держать всё под контролем, Дмитрий будет обладать упорством и железной волей, Александр (Искандер) будет властным и целеустремлённым. Сергей станет просчитывающим всё наперёд интуитом, а у Игоря основными чертами характера станут расчётливость и прагматизм.

Встречаются и другие имена. Например, Леонид, Владимир, Алексей, Аркадий, Пётр, Юрий, Вадим, Альберт, Анатолий и Борис. В первой сотне миллиардеров имена Леонид и Алексей встречаются трижды, Владимир — четыре раза, а Пётр, Борис, Альберт и Аркадий — по два раза. Среди состоятельных людей можно найти и редкие имена: Год, Захар, Глеб. Иваны и Василии тоже имеют все шансы разбогатеть — они есть в списке "Форбс".

От Елены до Натальи

Среди топ-110 современных российских миллиардеров есть только две женщины. И они носят имена Татьяна и Елена. Это Татьяна Бакальчук, владелица знаменитого интернет-магазина, и строительный магнат Елена Батурина. Действительно психологи считают, что женщины с такими именами — прирождённые финансисты. Обе имеют лидерские качества, но если Еленам приходится в успех вкладывать больше личного труда, то Татьяны удачливее в этом плане: они находят выход там, где другие видят лишь тупик, и могут распорядиться ресурсами так, чтобы извлечь из них наибольшую выгоду.

Все шансы на финансовое благополучие имеют женщины с именами Ольга, Лидия и Наталья. Фото © Shutterstock

Впрочем, владелицам других "сказочных" русских имён расстраиваться не стоит. Все шансы на финансовое благополучие имеют женщины с именами Ольга, Лидия и Наталья.

Натальи имеют железную хватку, терпение и упорство. Ольги обладают магической способностью притягивать деньги. Причём обычно обладательницы имени об этом даже не подозревают. А имя Лидия дарует женщине практичность и способность с умом распоряжаться средствами.

От Константина до Элеоноры

К "денежным именам" нумерологи относят мужские имена: Арсений, Константин, Артемий, Валерий, Михаил, Роберт, Юрий, Егор, Родион и Эльдар. Фото © Shutterstock

Интересно, что китайцы имеют своё убеждение по поводу имён. Оно основано на нумерологии. Они верят, что, если в имени зашифрована восьмёрка, их обладатели будут удачливы в денежных вопросах. По мнению китайских нумерологов, каждая буква имени соответствует определённой цифре. К примеру, "А" — это единица, "Б" — двойка, "В" — тройка и так далее. После цифры 9 счёт опять идёт с единицы. Чтобы определить число, скрытое в имени человека, следует суммировать цифры, соответствующие буквам, а если получилось двузначное число, снова сложить цифры. Если в конце концов у вас получилась восьмёрка, вы просто обязаны быть состоятельным человеком.

К "денежным именам" нумерологи относят мужские имена: Арсений, Константин, Артемий, Валерий, Михаил, Роберт, Юрий, Егор, Родион и Эльдар. Среди женских имён счастливую восьмёрку имеют: Екатерина, Галина, Нонна, Алиса, Анжела, Есения, Пелагея, Элеонора, Аида, Злата, Лейла и Роза. Даже если баснословного богатства эти люди и не добьются, бедствовать точно не будут. Правда, для этого им следует научиться контролировать себя, не злоупотреблять терпением других людей и бороться с самонадеянностью и высокомерием.

Авторы Майя Новик