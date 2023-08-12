Секс — не главное: Какие имена носят мужчины и женщины, в жизни которых мало страсти Психологи считают, что имя накладывает отпечаток на сексуальность человека. Нет, он необязательно будет холоден как лёд, просто приоритеты могут быть расставлены по-особому. 11 августа, 22:43 Имя накладывает отпечаток на сексуальность человека © Shutterstock

Николай: всегда на работе

Мужчинам с именем Николай уделять время постельным утехам просто некогда. Фото © Shutterstock

Мужчинам с именем Николай уделять время постельным утехам просто некогда: они буквально женаты на работе и часто уделяют ей больше времени, чем девушке или жене. Они искренне уверены: главное для мужчины дело! И действительно, они часто преуспевают, рано делают карьеру и бывают состоятельнее сверстников. Однако всё имеет свою цену: на интим у Николаев остаётся меньше времени, чем того хотелось бы их любимым женщинам. А накопившаяся за день усталость и проблемы могут со временем сказываться и на мужском здоровье. Тут следует выбирать: или активная половая жизнь, или бизнес. И на то, и на другое не хватит ни сил, ни времени. И многие выбирают бизнес. Осуждать их в наше сложное время не стоит.

Леонид: женат на хобби

Леониды считают, что увлечения играют большую роль в жизни, чем любовные отношения. Фото © Shutterstock

Даже если Леонид женат на самой красивой женщине в городе, пылкая страсть его быстро проходит. То, что уже принадлежит ему, на самом деле мало интересует мужчину: добыча уже и так его, так к чему же суетиться? Смысл его жизни, как правило, в чисто мужских занятиях: рыбалка, охота, гараж. В эти дела он погружается с головой и часто недоумевает — что за странные претензии предъявляет ему вторая половина? Одета, обута, сыта, неужели что-то ещё может не устраивать? Выход тут один: напрямую сказать, что именно нужно. Тогда муж постарается исправить положение, но надолго его не хватит, ведь мысли его по-прежнему будут заняты наживкой, съёмниками или вопросом, как бы сэкономить и на что бы выменять у Иваныча нужный размер дроби?

Вадим: слишком стеснителен

Мужчины с именем Вадим долго выбирают спутницу жизни. Фото © Shutterstock

У Вадима интимный вопрос часто вызывает стеснение. Мужчина с этим именем недооценивает себя, ему кажется, что он чересчур неумелый, грубый, косноязычный и обладает не самыми выдающимися мужскими достоинствами. Раскрыться Вадиму поможет только по-настоящему любящая женщина, поэтому подходить к выбору спутницы жизни мужчине следует внимательно и даже осторожно. Избранница должна быть тиха, деликатна и по уши в него влюблена. Увы, так бывает нечасто, и мужчина замыкается в себе.

Сергей: поразит женщину интеллектом

Сергеи склонны искать волевую и интеллектуальную партнёршу. Фото © Shutterstock

Мужчина с именем Сергей вообще может обходиться без секса, но рассказывать об этом направо и налево точно не будет: вдруг засмеют? Его поле — это высокоинтеллектуальная беседа, а главный эротический орган женщины, на котором он будет играть, как на скрипке, — это её мозг. К сожалению, Сергеи часто ищут достойную собеседницу, но редко её находят. А без единения двух интеллектов постельная тема может вызывать у мужчины некоторые затруднения. Главные вопросы, которые будут его в этот момент тревожить, это "Зачем?" и "А стоит ли?".

Дмитрий: весь в мечтах

Имени Дмитрий свойственен крайне осторожный выбор спутницы. Фото © Shutterstock

Мечтательные Мити, они же Димы, они же Дмитрии, часто предпочитают оставаться в стране грёз. Реальная жизнь для них слишком сложна и даже жестока. Она приносит мужчине сплошные разочарования. Поэтому решиться на постель с женщиной Дмитрию бывает довольно сложно. Он будет долго колебаться и размышлять, к чему приведёт такая связь? Не спешит ли он? Нет ли тут какой-то скрытой опасности? Впрочем, его внутренней борьбы вы так и не увидите: лицо его останется непроницаемым. Часто мужчина с таким именем предпочтёт затягивать отношения, удлиняя букетно-конфетный период и всячески стараясь отодвинуть момент плотского познания любимой женщины. Ведь мечты разочаровывают, а Дмитрию так сладко оставаться в грёзах.

Эльвира: главное — деньги

Женщин с именем Эльвира больше интересует статус и доход, чем страсть. Фото © Shutterstock

Если у женщины с именем Эльвира и есть эрогенная зона, то это её благосостояние. Роскошь настолько застилает ей глаза, что от всего остального она уже не может получить истинного удовольствия. Если Эля хочет получить капитал за счёт мужчины, о её холодности он догадается лишь спустя долгое время — когда отношения станут стабильными и женщина перестанет скрывать свою настоящую натуру. Ну или ей просто надоест притворяться.

Регина: всё должно идти по плану

Регина даже не сочтёт необходимым скрывать свою холодность. Фото © Shutterstock

Имя Регина недаром означает "королева". Как правило, это очень рассудочная, спокойная и холодная особа, которая даже не сочтёт необходимым скрывать свою холодность. В её жизни всё будет идти по плану: школа, институт, карьера, перспективный и заботливый муж, секс раз в неделю — для здоровья. Если мужчина попадётся пылкий, то он вскоре поймёт, что его где-то обманули, но так и не поймёт, где. Вроде всё было честно с самого начала и его избранница была так прекрасна в своей королевской холодности, что он по наивности решил, что подо льдом пылает огонь. А это была лишь электрическая лампочка. Но, по крайней мере, с ней светло.

Ирина: главное — дети

Женщин с именем Ирина больше интересуют дети, чем муж. Фото © Shutterstock

Народная мудрость гласит: женщина любит или детей, или мужа. Ирина — прекрасная мать, и главное в её жизни — дети. Мужу Ирины часто отводится роль кормильца-поильца. Принёс мамонта, накормил всех — теперь лежи на диване и не отсвечивай. Будем честны: у Ирины иногда просто не хватает на него сил, а иногда их просто для него жалко. Ведь всё лучшее должно доставаться детям! Если Ирина в конце концов поймёт, что без мужчины нет семьи, то всё наладится, а если не поймёт, то рискует остаться матерью-одиночкой. Выход тут один: ей надо то и дело вырываться из омута материнства, чтобы вспомнить: в жизни кроме роли "яжематери" есть и другие радости.

Евгения: ну мы же не животные!

Евгения — привередливая невеста, многие мужчины вызывают у неё чувство брезгливости. Фото © Shutterstock

Беда Евгении — её острый и пытливый ум. Эти девушки ещё в подростковом возрасте часто приходят к выводу, что секс — это проявление в человеке животного начала. А значит, заниматься этим недостойно для такой умной и тонко чувствующей особы, как она. Пусть "этим" занимаются другие, не такие тонко организованные личности. Евгения — привередливая невеста, многие мужчины вызывают у неё чувство брезгливости. Не так ест, не так смеётся, слишком услужливо заглядывает в глаза. Её отвращает недостаточно белая эмаль зубов, родинки, вспотевшие от волнения мужские ладони. Всё это кажется ей низменным, животным, отталкивает. Иногда девушка всё же увлекается каким-нибудь особенно безупречным "экземпляром", однако влюблённость длится недолго. Избранник может стать для Евгении отвратительным в любой момент. Достаточно неуместной шутки, неумелого выбора блюда в ресторане или храпа.

Альбина: любит доминировать

Альбина любит доминировать. Фото © Shutterstock

А вот Альбина не холодна, но способна лишить силы многих мужчин. Дело в том, что она обожает доминировать, причём партнёров выбирает соответствующих: слабохарактерных, мягких. Действительно сильных мужчин она предусмотрительно обходит за три версты. Подавив мужчину, она теряет к нему всякий интерес и удовлетворяет свои амбиции на работе, в бизнесе или даже в спортзале. В конце концов, если заключить сделку на миллион, раскрутить бизнес, приносящий большие доходы, то можно получить удовольствие, вполне сравнимое с постельным.

Авторы Майя Новик