6 женских имён, обладательницы которых высосут из вас всю энергию Психологи считают, что способность женщин выводить людей из себя и буквально питаться их энергией тесно связана с именами. 22 июля, 22:41 Психологи считают, что способность женщин выводить людей из себя и буквально питаться их энергией тесно связана с именами. Обложка © Shutterstock

Вера: всегда требует вывести её из депрессии

Вера на первый взгляд девушка тихая, женственная, спокойная. Мало кто подозревает, что за этим спокойствием скрывается настоящий энергетический вампир. Дело в том, что Веры склонны к депрессиям, грусти. Уныние охватывает их по вечерам и постоянно сопровождает осенью и зимой. Чтобы тоска покинула Вер, другой человек должен поделиться с ними своим хорошим настроением, взбодрить, заставить рассмеяться, растормошить их. Привыкая к такому положению дел, эти женщины вскоре начинают буквально требовать к себе особого отношения. Ладно, если рядом находится сильный человек, который способен тащить на себе двоих. А если это не так? Тогда берегитесь — Верочка может начать буквально пить из вас соки. И всё лишь затем, чтобы продолжать жить спокойной и ровной жизнью.

Веры склонны к депрессиям, грусти, унынию. Фото © Freepik / drazenzigic

Алина воодушевлена чужим поражением

У девушек с именем Алина одна беда — самоуверенность. Они ведут себя как хотят, не считаясь с желаниями других. Никакие убеждения или доводы не способны их переубедить. Да и вступать в спор с ними чревато потерей равновесия — уже через минуту вы поймёте, что ничего не значите для такой излишне самоуверенной особы. Это раздражает и выводит из равновесия. А сама Алина, напитавшись чужой энергией, успокаивается и даже как будто воодушевляется чужим поражением. В общем, что бы родные ни делали, она всё равно всё сделает так, как хочет. Выхода тут только два — или уйти, или плясать под её дудку.

Инна коварна и остра на язык

Женщины по имени Инна считают, что мир просто обязан вращаться вокруг них. Это девушки, упивающиеся своей красотой, гордые, властные и даже коварные. Они никогда не будут испытывать стыд за поступки, совершённые в отношении соперников или соперниц. Могут легко обмануть и при этом как ни в чём не бывало требовать к себе повышенного внимания. Общаться с ними трудно. Даже очень сильные любящие мужчины быстро устают и неожиданно обнаруживают, что жизнь с красавицей вдруг потеряла былую прелесть. Особенно сильно окружающих выводит из себя умение подпустить шпильку — то есть легко и неожиданно сказать что-то обидное, такое, что выведет человека из равновесия на весь день. Впрочем, Инны уважают силу. Выжить рядом с ними может лишь настоящий мачо.

Женщины по имени Инна считают, что мир просто обязан вращаться вокруг них. Фото © Freepik / haritanita

Яна: эгоистичный характер

Общение с Яной таит свои сложности. Яна не любит принимать в расчёт чужое мнение и не скрывает того, что эгоистка. "Да, это так, и что вы мне сделаете?" — вот что частенько написано у неё на лице. А окружающие будут уверены, что это она жертва и живёт буквально с чудовищами, которые ни во что её не ставят. Вот как с такими людьми находить общий язык? Трудно, но можно — надо хотя бы сделать вид, что уступаешь. А если не в состоянии проделывать это снова и снова, то лучше уйти.

Ксения любит "полоскать бельё" на публике

Ксении — мастерицы долгих и душераздирающих истерик. Они не ограничатся ссорой с глазу на глаз — в конфликт будет втянуто как можно больше народа. А конфликтовать они любят! Повод может быть микроскопическим: супруг надел носки не того цвета, или в отеле подали не так приготовленный завтрак. При этом Ксении с удовольствием "полощут бельё" на людях — пусть все видят, кого ей приходится терпеть! Ну а так как богатая фантазия с возрастом не истощается, родным можно лишь посочувствовать. Видимо, её крепко любят, раз терпят такое.

Ксении — мастерицы долгих и душераздирающих истерик. Фото © Shutterstock

Элеонора злопамятна, но отходчива

Элеонора — ещё одна мастерица драматических сцен. У этой женщины всё не просто так. И каждого, кто ей чем-то не понравился, она буквально вывернет наизнанку, доказывая, какое он ничтожество. Элеоноры обладают прекрасной памятью и могут вспомнить промах, который вы совершили десять лет назад, когда надели в театр пёстрый галстук. Иногда мужчина в разгар сцены будет смотреть на ухоженное лицо своей возлюбленной и думать, что же он делает рядом с этой фурией. Но обаяние Элеонор таково, что они буквально через десять минут могут заставить вас забыть все обидные слова. Для самой Элеоноры это дар, а для близких — проклятье, ведь эмоциональные качели выдерживают далеко не все.

Авторы Александр Лаврентьев