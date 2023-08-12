Как по всего лишь одному признаку определить, что живёте с ведьмой
Можно ли определить по одному взгляду на женщину, что в ней есть что-то магически-мистическое? Большинство мужчин ответят, что да. Но скептики попросят более убедительных доказательств. И мы готовы их предоставить.
Как живут современные ведьмочки? Уж точно не летают на беспроводных пылесосах и не ходят в треугольных шляпах. В доме может даже не оказаться чёрного кота или карт Таро. Но если у дамы имеется это — она точно колдунья, не сомневайтесь.
Как по одному признаку определить, что женщина — ведьма? Фото © Shutterstock
Книгу с рецептами для зелий вы не нашли, но ваша милая супруга или возлюбленная вечно молода и красива. Её слова всегда сбываются, поэтому смотреть вместе футбол не вариант — как по волшебству, после фразы благоверной "они проиграют" любимая команда мужа, за которую тот болеет, начинает резко тупить и в итоге всё же проигрывает. "Ведьма! Накаркала", — воскликнет обиженный мужчина, и будет прав.
Но есть ли способ определить, что делите крышу над головой с чародейкой. Оказывается, что да. Понять это можно и по предчувствию, которое никогда на самом деле не обманывает. Но если интуиция развита плохо, а в мистику мужчина верить не хочет, расскажем про метку на теле, которая есть абсолютно у каждой женщины, обладающей магией.
Метка ведьмы: какой рисунок обозначает принадлежность к колдуньям и где его искать на теле женщины. Фото © Shutterstock
Попросите подержать ручку женщины, которую хотите проверить. Переверните её и всмотритесь в линии на внутренней стороне ладони. Метка ведьмы будет представлять собой рисунок, который вырисовывается на коже и располагается обычно на подушечках между мизинцем и безымянным пальцами. Там витиевато линии, чёрточки и складки создадут изображение глаза. Если нашли эту метку — точно живёте с ведьмой. А вот в зависимости от чёткости можно определить, насколько колдунья сильна.
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