Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, как добиться исполнения желаний от звездопада
Ясновидящий Котов: Перед звездопадом нужно взять аскезу, чтобы сбылось желание
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В ночь на 13 августа пройдёт один из самых ярких звездопадов в году — пик метеорного потока Персеиды. Это небесное явление станет не только возможностью полюбоваться на него и загадать желания, но также повлечёт за собой энергетическое смещение и окажет сильное влияние на судьбы людей. Об этом рассказал клинический психолог, ясновидящий, участник "Битвы экстрасенсов" Юлий Котов.
Экстрасенс в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предупредил, что солнечные и лунные затмения, а также космические потоки истончают духовную структуру людей. Поэтому не стоит удивляться, если эмоции порой будут выходить из-под контроля и станут причиной негативных событий. Эксперт посоветовал уделить время себе в день перед звездопадом. Лучше помедитировать, заняться йогой, помолиться или взять аскезу, например отказаться от вредных продуктов.
"Вечером, если будет возможность, можно встретить поток Персеиды, полюбоваться и загадать желание. Поскольку весь день мы испытываем аскезу, а потом приходим на звёздный "парад" и что-то просим, то мы сможем легко получить то, к чему готовились", — сказал Котов, добавив, что смотреть на звездопад для исполнения желания необязательно, но это усилит ощущения.
Ранее аналитики "Яндекс.Погоды" назвали города, где можно увидеть звездопад Персеиды. Его пик придётся на две ночи — 12 и 13 августа. Особенно хорошо звездопад будет видно вечером воскресенья в центральной части России.