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11 августа, 14:40

Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, как добиться исполнения желаний от звездопада

Ясновидящий Котов: Перед звездопадом нужно взять аскезу, чтобы сбылось желание

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В ночь на 13 августа пройдёт один из самых ярких звездопадов в году — пик метеорного потока Персеиды. Это небесное явление станет не только возможностью полюбоваться на него и загадать желания, но также повлечёт за собой энергетическое смещение и окажет сильное влияние на судьбы людей. Об этом рассказал клинический психолог, ясновидящий, участник "Битвы экстрасенсов" Юлий Котов.

Экстрасенс в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предупредил, что солнечные и лунные затмения, а также космические потоки истончают духовную структуру людей. Поэтому не стоит удивляться, если эмоции порой будут выходить из-под контроля и станут причиной негативных событий. Эксперт посоветовал уделить время себе в день перед звездопадом. Лучше помедитировать, заняться йогой, помолиться или взять аскезу, например отказаться от вредных продуктов.

"Вечером, если будет возможность, можно встретить поток Персеиды, полюбоваться и загадать желание. Поскольку весь день мы испытываем аскезу, а потом приходим на звёздный "парад" и что-то просим, то мы сможем легко получить то, к чему готовились", — сказал Котов, добавив, что смотреть на звездопад для исполнения желания необязательно, но это усилит ощущения.

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Ранее аналитики "Яндекс.Погоды" назвали города, где можно увидеть звездопад Персеиды. Его пик придётся на две ночи — 12 и 13 августа. Особенно хорошо звездопад будет видно вечером воскресенья в центральной части России.

Светлана Оперук
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