6 ритуалов, которые обязательно нужно сделать, защитят от сглаза и порчи
Все мы подвержены опасности получить негативное энергетическое воздействие, например, сглаз и порчу. В этой статье расскажем об обрядах, которые помогут себя защитить.
Магические обряды, защищающие дом от негативной энергии и неудач, стоит провести каждому. Обложка © Shutterstock
В жизни порой происходят необъяснимые неприятные события, даже диву даёшься. Наши предки были склонны верить в магическую силу со стороны недоброжелателей, поэтому с помощью особых действий они снимали с человека сглаз. Эти ритуалы — от древних обычаев до современных практик — предлагают захватывающий взгляд на мир защитных энергий. Итак, берите шалфей и чеснок, погнали!
Ритуал № 1 — "Соляная защита"
Соль издавна использовалась для защиты от тёмных сил, изгнания духов и снятия порчи. Этот довольно скромный ингредиент почитают во всех культурах за свои очищающие свойства. Чтобы создать солевой барьер, который поможет защититься от сглаза и чужого негатива, выполните следующие действия:
- Наполните небольшую миску солью и поставьте её в углу дома.
- При этом визуализируйте, как соль образует щит от негатива и недоброжелателей.
- Оставьте соляные чаши на день или два, затем выбросьте соль, представляя, что она забирает всю нежелательную энергию из вашего дома.
Ритуал № 2 — "Зеркальная защита"
Для того чтобы защититься от сглаза, порчи и чужого негатива, воспользуйтесь действенным ритуалом с зеркалом. Фото © Freepik
Считается, что зеркала улавливают негативную энергию, что делает их мощным инструментом защиты. Один из самых надёжных способов защититься от разрушающей энергии — это применить зеркальную защиту от порчи и сглаза с помощью этого простого ритуала. Важный момент — защиту нужно делать в ночное время.
- Повесьте небольшое зеркало, обращённое наружу, возле главного входа.
- Визуализируйте, как зеркало отражает любой негатив, который пытается проникнуть в ваше пространство.
- Содержите зеркало в чистоте и не допускайте попадания пыли, чтобы обеспечить эффективность ритуала.
Ритуал № 3 — "Чесночная защита"
В давние времена чеснок служил оберегом от злых духов. Им лечили, защищали детей и скот, вешали над входом в жилище от незваных гостей. Многие ритуалы исполняли только с чесноком. И сегодня он является сильным средством от порчи, сглаза и чужого негатива. Ведь люди не перестают заниматься магией и желать друг другу зла. Поэтому самые сильные ритуалы от порчи всегда сопровождаются его зубчиками.
- Очистите чеснок.
- После зажмите зубчик в левой ладони и произнесите такие слова: "От духа сего твоего вся нечисть в болото сгинет".
- Положите чеснок в спичечный коробок и разместите его возле окон или дверных проёмов, сосредоточив внимание на местах, куда может проникнуть негативная энергия.
- Заменяйте чеснок, когда он начинает сохнуть, повторяя ритуал.
Ритуал № 4 — "Музыкальная защита"
Для того чтобы защититься от сглаза, порчи и чужого негатива, повесьте колокольчик у окон и дверей — и музыкальный ритуал сработает. Фото © Shutterstock
В старину над дверью вешали колокольчик. Люди верили, что он может изменить намерения того, кто под ним прошёл, — отгонит злые мысли и отвратит от пагубных дел. Колокольчик умеет изменять всё вокруг: и мысли, и обстоятельства. Звон его оздоравливает воздух, прогоняет болезни, особенно простудные. "Музыка ветра" не только помогает избавиться от дурной энергии, но и создаёт успокаивающие звуки для привлечения удачи.
- Купите колокольчик в воскресный день.
- Положите его на соль и оставьте на сутки, а затем соль выкиньте.
- Для "приручения" колокольчика нужно взять его в руки, обойти дом по часовой стрелке, задерживаясь в каждом углу, чтобы позвонить.
- Повесьте колокольчики у окон, дверных проёмов или в местах, где свободно циркулирует воздух.
- Когда дует ветер, слушайте мелодию звона и представляйте, как они рассеивают негатив.
Ритуал № 5 — "Травяная защита"
Шалфей считается одним из самых мощных растений, используемых в магии и духовных ритуалах. С давних времён колдуны, ведьмы, шаманы использовали это растение во время различных обрядов и ритуалов для изготовления снадобий, амулетов и оберегов. Злые духи боятся горького запаха шалфея. Это одна из самых мощных антидемонических трав, воздействующих на энергию всего тела. Шалфей защищает людей от сглаза, порчи, несчастья — и даже способствует плодородию. Для этого вам необходимо провести этот ритуал.
- Подожгите конец пучка шалфея спичкой. Быстро продуйте его, если он загорится.
- Следите за тем, чтобы кончики листьев медленно тлели, выпуская густой дым.
- Одной рукой направляйте этот дым вокруг своего тела и пространства, держа в другой пучок.
- Пройдите по дому, позволяя проникнуть дыму во все его уголки.
Ритуал № 6 — "Защита красной нити"
Красная нить выполняет роль своеобразного щита, она не пускает негативную энергию в тело и душу человека. Фото © Shutterstock
По легенде, красной ниткой была обёрнута гробница израильской женщины Рахили, которая, согласно учению Каббалы, считается прародительницей всего человечества. Красный цвет ассоциируется с защитой и жизненной силой во многих культурах. Алая нить при этом выполняет роль своеобразного щита, она не пускает негативную энергию в тело и душу человека. Но это ещё не всё. У древних славян красная нить из шерсти на запястье считалась защитником от сглаза или порчи. Вот как нужно надевать нить на запястье, чтобы оберег сработал.
- Попросите завязать красную нить самого близкого человека, например маму, друга, любимую девушку или парня.
- Надевая талисман, необходимо обязательно произнесите заговор: "Оберег, дай защиту от беды беспощадной, болезни злосчастной, врага злющего, беса хитрого. Окружи стеной крепкой, горой высокой. Замкнись на девять замков и девять ключей. Никому слова эти не переиначить. Суждено сбыться сказанному. Аминь"
- Заговорённые слова произносят одновременно оба: и тот, кто завязывает нить на руку, и тот человек, который собирается её носить.
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