6 ритуалов, которые обязательно нужно сделать, защитят от сглаза и порчи

В жизни порой происходят необъяснимые неприятные события, даже диву даёшься. Наши предки были склонны верить в магическую силу со стороны недоброжелателей, поэтому с помощью особых действий они снимали с человека сглаз. Эти ритуалы — от древних обычаев до современных практик — предлагают захватывающий взгляд на мир защитных энергий. Итак, берите шалфей и чеснок, погнали!

Ритуал № 1 — "Соляная защита"

Соль издавна использовалась для защиты от тёмных сил, изгнания духов и снятия порчи. Этот довольно скромный ингредиент почитают во всех культурах за свои очищающие свойства. Чтобы создать солевой барьер, который поможет защититься от сглаза и чужого негатива, выполните следующие действия: Наполните небольшую миску солью и поставьте её в углу дома. При этом визуализируйте, как соль образует щит от негатива и недоброжелателей. Оставьте соляные чаши на день или два, затем выбросьте соль, представляя, что она забирает всю нежелательную энергию из вашего дома.

Ритуал № 2 — "Зеркальная защита"

Для того чтобы защититься от сглаза, порчи и чужого негатива, воспользуйтесь действенным ритуалом с зеркалом. Фото © Freepik

Считается, что зеркала улавливают негативную энергию, что делает их мощным инструментом защиты. Один из самых надёжных способов защититься от разрушающей энергии — это применить зеркальную защиту от порчи и сглаза с помощью этого простого ритуала. Важный момент — защиту нужно делать в ночное время. Повесьте небольшое зеркало, обращённое наружу, возле главного входа. Визуализируйте, как зеркало отражает любой негатив, который пытается проникнуть в ваше пространство. Содержите зеркало в чистоте и не допускайте попадания пыли, чтобы обеспечить эффективность ритуала.

Ритуал № 3 — "Чесночная защита"

В давние времена чеснок служил оберегом от злых духов. Им лечили, защищали детей и скот, вешали над входом в жилище от незваных гостей. Многие ритуалы исполняли только с чесноком. И сегодня он является сильным средством от порчи, сглаза и чужого негатива. Ведь люди не перестают заниматься магией и желать друг другу зла. Поэтому самые сильные ритуалы от порчи всегда сопровождаются его зубчиками. Очистите чеснок. После зажмите зубчик в левой ладони и произнесите такие слова: "От духа сего твоего вся нечисть в болото сгинет". Положите чеснок в спичечный коробок и разместите его возле окон или дверных проёмов, сосредоточив внимание на местах, куда может проникнуть негативная энергия. Заменяйте чеснок, когда он начинает сохнуть, повторяя ритуал.

Ритуал № 4 — "Музыкальная защита"

Для того чтобы защититься от сглаза, порчи и чужого негатива, повесьте колокольчик у окон и дверей — и музыкальный ритуал сработает. Фото © Shutterstock

В старину над дверью вешали колокольчик. Люди верили, что он может изменить намерения того, кто под ним прошёл, — отгонит злые мысли и отвратит от пагубных дел. Колокольчик умеет изменять всё вокруг: и мысли, и обстоятельства. Звон его оздоравливает воздух, прогоняет болезни, особенно простудные. "Музыка ветра" не только помогает избавиться от дурной энергии, но и создаёт успокаивающие звуки для привлечения удачи. Купите колокольчик в воскресный день. Положите его на соль и оставьте на сутки, а затем соль выкиньте. Для "приручения" колокольчика нужно взять его в руки, обойти дом по часовой стрелке, задерживаясь в каждом углу, чтобы позвонить. Повесьте колокольчики у окон, дверных проёмов или в местах, где свободно циркулирует воздух. Когда дует ветер, слушайте мелодию звона и представляйте, как они рассеивают негатив.

Ритуал № 5 — "Травяная защита"

Шалфей считается одним из самых мощных растений, используемых в магии и духовных ритуалах. С давних времён колдуны, ведьмы, шаманы использовали это растение во время различных обрядов и ритуалов для изготовления снадобий, амулетов и оберегов. Злые духи боятся горького запаха шалфея. Это одна из самых мощных антидемонических трав, воздействующих на энергию всего тела. Шалфей защищает людей от сглаза, порчи, несчастья — и даже способствует плодородию. Для этого вам необходимо провести этот ритуал. Подожгите конец пучка шалфея спичкой. Быстро продуйте его, если он загорится. Следите за тем, чтобы кончики листьев медленно тлели, выпуская густой дым. Одной рукой направляйте этот дым вокруг своего тела и пространства, держа в другой пучок. Пройдите по дому, позволяя проникнуть дыму во все его уголки.

Ритуал № 6 — "Защита красной нити"

Красная нить выполняет роль своеобразного щита, она не пускает негативную энергию в тело и душу человека. Фото © Shutterstock

​​По легенде, красной ниткой была обёрнута гробница израильской женщины Рахили, которая, согласно учению Каббалы, считается прародительницей всего человечества. Красный цвет ассоциируется с защитой и жизненной силой во многих культурах. Алая нить при этом выполняет роль своеобразного щита, она не пускает негативную энергию в тело и душу человека. Но это ещё не всё. У древних славян красная нить из шерсти на запястье считалась защитником от сглаза или порчи. Вот как нужно надевать нить на запястье, чтобы оберег сработал. Попросите завязать красную нить самого близкого человека, например маму, друга, любимую девушку или парня. Надевая талисман, необходимо обязательно произнесите заговор: "Оберег, дай защиту от беды беспощадной, болезни злосчастной, врага злющего, беса хитрого. Окружи стеной крепкой, горой высокой. Замкнись на девять замков и девять ключей. Никому слова эти не переиначить. Суждено сбыться сказанному. Аминь" Заговорённые слова произносят одновременно оба: и тот, кто завязывает нить на руку, и тот человек, который собирается её носить.