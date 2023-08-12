5 веских причин завести кота и сэкономить этим кучу денег на психологе

В современном мире, где давление повседневной жизни часто может ощущаться тяжёлым бременем на наших плечах, раздражать и способствовать развитию психологических проблем, поиск эффективного и доступного средства для снятия стресса является бесконечно вечным и актуальным для человека. В то время как традиционная психотерапия и антидепрессанты могут быть, безусловно, полезными и оправданными, для более лёгких случаев от тревоги и меланхолии есть пушистая альтернатива — мурлыкающий под боком комочек нежности. Да-да, решение ваших проблем иногда можно найти не в кабинете терапевта, а в игривых выходках любимого котика. Но как именно котейка помогает?

1. Идеально подходит для снятия стресса

Исследования показали, что нежное мурлыканье кошки может творить чудеса в вопросах снижения стресса и беспокойства. Представьте, что вы возвращаетесь домой после долгого рабочего дня, ложитесь на диван и слушаете успокаивающее мурлыканье вашего пушистого друга. Это как иметь рядом с собой встроенного, не осуждающего вас терапевта с лапками.

2. Вы получите безусловную любовь и принятие

Безусловная любовь и принятие — это чувства, которые испытывают коты вне зависимости от того, богатый вы или бедный, умный или глупый, главное — что хозяин просто есть. Фото © Freepik

Коты умеют выражать привязанность и формировать глубокие эмоциональные связи с человеком, как бы странно это ни звучало. Их безусловная любовь и принятие могут обеспечить чувство эмоциональной безопасности, что, собственно, и стараются сделать терапевты во время сессии. Пушистики любят и принимают хозяина любым со всеми недостатками, лишь бы только он их гладил, кормил и проявлял ответную нежность. Опыт принятия превосходно повлияет на ваше психологическое благополучие. Просто будьте — и вы уже любимы, фокус прост!

3. Кошки — самые благодарные и понимающие слушатели

Наши любимые шерстяные друзья — невероятные слушатели. Они не будут перебивать, осуждать, давать ненужных советов или анализировать каждое ваше слово. Излияние своих мыслей и чувств кошке или коту может обеспечить такое же катартическое освобождение, как и сеанс терапии, за исключением изрядного ценника. И хотя эти пушистые ребята не отвечают вам словами, их чуткий взгляд или затяжное мурлыканье иногда лучше всякого "я вас так понимаю, с вас 5 тысяч".

4. Котики интуитивно чувствуют, когда вам нужна поддержка

Эмоциональный интеллект у кошек хорошо развит, поэтому они считывают любые эмоции своего хозяина и реагируют на них соответствующим образом. Фото © Freepik / lookstudio

Кошки не только смешные и игривые, но и обладают довольно высоким эмоциональным интеллектом. Они умеют считывать ваши эмоции и иногда специально смешат вас своими выходками или мирно ложатся на колени, чтобы утешить. Пушистые друзья ненавязчивы, ласковы, на уровне интуиции чувствуют, когда хозяину требуется поддержка. Кроме того, коты помогают своим хозяевам лучше чувствовать эмоции и переживания других людей. Об этом свидетельствует исследование, проведённое британскими учёными. Так, дети и подростки с аутизмом, в доме которых была кошка, были более обучаемыми и контактными.

5. Пушистики — отличное лекарство от одиночества

Неоценимая польза от котов, несомненно, будет и для одиноких. Во-первых, кота не нужно выгуливать три раза в день, что удобно для работающих людей. Приятно после тяжёлого дня приходить домой, где тебя ждёт пушистая любящая Мурка, которая спит рядом и считает тебя своим миром. Например, творческие люди по своей натуре зачастую одиноки. Поэтому история знает случаи, когда большое эмоциональное воздействие кошки оказывали на писателей, учёных, общественных деятелей. Так, Виктор Гюго нежно любил своего Гавроша, кардинал Ришелье оставил наследство своим четырнадцати котам, Эрнест Хемингуэй обедал с кошками за одним столом, а врач-гуманист Альберт Швейцер спасался от тоски, играя на органе для своих кошек.