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Опубликовано 11 августа 2023, 16:46
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Кабмин упростил страховые выплаты при гибели участника СВО

Правительство РФ упростило процесс предоставления страховых выплат родственникам военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", — отметили в кабмине.

Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней, раньше такой срок не был установлен. В Правительстве РФ уточнили, что нововведения относятся к близким военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родственникам сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, которые ушли из жизни при исполнении служебного долга. В кабмине также отметили, что изменения необходимы для реализации федерального закона, который регулирует обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и силовиков.

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Ранее Лайф писал, что поручителей погибших на СВО бойцов хотят освободить от обязательств по кредитам. Рабочая группа передала в Госдуму соответствующий проект закона.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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