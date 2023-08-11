Кабмин упростил страховые выплаты при гибели участника СВО

"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", — отметили в кабмине.

Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней, раньше такой срок не был установлен. В Правительстве РФ уточнили, что нововведения относятся к близким военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родственникам сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, которые ушли из жизни при исполнении служебного долга. В кабмине также отметили, что изменения необходимы для реализации федерального закона, который регулирует обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и силовиков.