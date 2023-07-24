Сто тысяч рублей предложено выплачивать родителям пострадавших в СВО детей

Минтруд России подготовил проект приказа, который предусматривает выплату единовременного пособия родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции. Она может составить 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещён для общественного обсуждения", — рассказали там.

Выплаты предусмотрены семьям детей в возрасте до 18 лет, которые получили травму после начала специальной военной операции. Документ касается жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов, которые граничат с зоной СВО. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская и Ростовская области, а также Крым и Краснодарский край. Единовременная выплата будет назначаться на каждого пострадавшего ребёнка.