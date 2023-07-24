Сто тысяч рублей предложено выплачивать родителям пострадавших в СВО детей
Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Минтруд России подготовил проект приказа, который предусматривает выплату единовременного пособия родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции. Она может составить 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещён для общественного обсуждения", — рассказали там.
Выплаты предусмотрены семьям детей в возрасте до 18 лет, которые получили травму после начала специальной военной операции. Документ касается жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов, которые граничат с зоной СВО. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская и Ростовская области, а также Крым и Краснодарский край. Единовременная выплата будет назначаться на каждого пострадавшего ребёнка.
А ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская