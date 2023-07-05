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5 июля, 09:30

Кабмин утвердил порядок перерасчёта выплат военным пенсионерам – участникам СВО

В кабмине заявили, что военным пенсионерам пересчитают выплаты при участии в СВО

Пенсионеры, которые относятся к силовым структурам и заключили контракт на военную службу, в частности, в зоне СВО, смогут получить выплаты в большем размере. Об этом заявили в Правительстве РФ, уточнив, что соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в СВО, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учётом нового стажа", — сказано в заявлении.

После того как они завершат службу по контракту или по мобилизации, им назначат пенсию в большем размере с учётом выслуги и общего стажа — для этого надо направить рапорт в своё ведомство. В правительстве добавили, что речь идёт о выплатах военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Сюда же относятся работники прокуратуры и следователи.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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