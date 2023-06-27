Пенсии повысят дважды: Кого ждёт прибавка и сколько она составит Стало известно, когда пенсионерам сделают новую прибавку к пенсии. В чём особенность предстоящих индексаций, кому повысят выплаты и на сколько? 27 июня, 09:11 Неработающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии дважды. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев

Бюджет Социального фонда России предусматривает новое повышение пенсий. Неработающим пенсионерам сделают прибавку не только в 2025 году, хотя ожидалась только она. Индексация пройдёт и в 2026-м.

Таким образом, с 1 января 2024 года индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 5,3%. После этого среднегодовой размер страховой пенсии у них составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года будет прибавка на 4%, а с 1 апреля — на 3,8%. Среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей.

Что касается индексации пенсий работающих пенсионеров, то в ближайшие три года она не предусмотрена. Это же касается накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

— Обычно с 1 января повышают пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля делают индексацию социальных пенсий. Последние получают люди, которые по разным причинам не могут получать страховую. Например, они никогда не работали или работали, но стажа не хватает для назначения страховой пенсии. Кстати, тут стоит напомнить, что недостающий стаж можно купить и таким образом повысить себе выплаты на заслуженном отдыхе. Что касается новых параметров индексации, то обычно это плановые значения. Сумма индексаций зависит от инфляции. Если она будет выше, то пенсионерам сделают дополнительную прибавку. Такие прибавки мы уже наблюдали в последние годы. Могут быть и дополнительные индексакции, в другие даты, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Пенсионеры могут докупить недостающий стаж и таким образом повысить себе выплаты. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Юрист также обратила внимание, что с 1 июля вступают изменения, которые внесены в постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации". Поправки были сделаны ещё в 2022 году, но новая редакция вступает в силу с 1 июля 2023 года.

— Документ гласит, что сейчас пенсионерам, которые живут за границей, станет проще подтверждать факт нахождения в живых. Для этого раньше нужно было лично приходить в консульское учреждение РФ или в СФР. Эта необходимость отпадает. Можно просто обратиться на портал "Государственные услуги" и заполнить заявление установленной формы. Оно направляется в форме электронного документа, который подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью, — пояснила Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 июля военные пенсионеры в новых регионах начнут получать пенсии по российским законам. Это относятся к жителям Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые правила затронут и тех пенсионеров, которым положены военные пенсии, при этом сами они уехали из новых регионов до того, как их приняли в состав РФ. Кстати, получить выплаты могут не только сами жители, проходившие военную и приравненную к ней службу, но и члены их семей.

Авторы Нина Важдаева