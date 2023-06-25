Какие льготы положены дачникам в 2023 году и как их получить В этом году дачникам стало проще получить целый ряд льгот. К тому же теперь легче сэкономить на коммунальных платежах. Какие льготы могут получить дачники и какими воспользоваться? 24 июня, 23:40 Какие льготы положены дачникам в 2023 году и как их получить. Обложка © Shutterstock

Сейчас в России получить землю в собственность под дачу можно совершенно бесплатно. Условия получения различаются в зависимости от региона. Где-то землю дают только обладателям госнаград, где-то многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Перечень льготников, которые могут получить землю, везде разный. Узнать о наличии льгот в каждой конкретной ситуации можно в МФЦ или в местной администрации.

Кроме того, летом нуждающиеся семьи на региональном уровне могут получить материальную помощь в натуральном виде. Например, бесплатные дрова или стройматериалы.

Также предусмотрены субсидии на строительство жилья. Их можно использовать и для оплаты работ по возведению загородного дома. Впрочем, льготы положены не всем, а только определённым категориям граждан. Обычно к ним относятся многодетные семьи или люди, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

— Льготников освобождают от налогов. Например, такое право есть и у пенсионеров. Им сокращают выплаты по земельному налогу. Его можно уменьшить на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. После выхода на пенсию налоговая инспекция освобождает собственника от налога автоматически. Кроме того, можно самостоятельно подать заявление в любую налоговую. Например, через МФЦ. Это можно сделать в электронном виде через сервис "Личный кабинет налогоплательщика", — пояснила генеральный директор ГК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Пенсионерам сократят выплаты по земельному налогу. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Кроме того, некоторых льготников, например пенсионеров, освобождают от налога на имущество. В том числе и на дачный дом и хозпостройки, площадь которых не превышает 50 кв. м.

Кроме того, льготники могут сэкономить и на проезде до дачи. В каких-то регионах они могут доезжать совершенно бесплатно, а где-то купить проездной со скидкой.

В этом сезоне дачникам стало легче сэкономить на коммунальных платежах. Например, на оплате за вывоз мусора. Это касается ситуаций, когда человек не жил дома более пяти дней. Теперь стало проще сделать перерасчёт. Допустим, дачник не живёт летом в городской квартире. За это время может не платить там за вывоз мусора. Нужно лишь доказать факт нахождения по другому адресу. Таким документом может стать справка от председателя СНТ о том, что человек прожил на даче какое-то время.

— Кстати, в этом году продолжает действовать дачная амнистия. Закончится она в марте 2031 года. Соответственно, есть возможность оформить жилые дома, которые были построены до 1998 года, и право собственности на земельные участки под ними. Правда, тут есть нюанс. Сделать это можно в том случае, если недвижимость находится в границах населённых пунктов, — обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева