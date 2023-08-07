Поручителей погибших на СВО бойцов хотят освободить от обязательств по кредитам

Рабочая группа по специальной военной операции передала в Госдуму проект закона о прекращении обязательств для лиц, которые являются поручителями по кредитным договорам для участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Сейчас законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для бойцов СВО в случае их гибели. Однако на их поручителей эта практика пока что не распространяется.

Турчак указал на несправедливость такого подхода, поскольку обязательства бойца СВО, является он заёмщиком или поручителем, практически не отличаются. В обоих случаях гражданин несёт ответственность за неисполнение. Предложенный рабочей группой законопроект должен уравнять эти ситуации.