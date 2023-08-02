Путин призвал чиновников относиться к детям погибших бойцов СВО как к своим
Президент России Владимир Путин призвал чиновников всех уровней власти относиться к детям погибших в зоне СВО военных как к своим.
"Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране. Услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи. И их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так", — подчеркнул глава государства во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Путин добавил, что это должно идти по зову сердца, а не по приказу свыше.
Ранее президент отметил, что погибшие на СВО герои России ушли, не дрогнув и не отступив. В частности, лидер РФ высоко отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова (позывной Ташкент) и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва (Воробей), погибших во время выполнения боевых задач.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев