Путин призвал чиновников относиться к детям погибших бойцов СВО как к своим

Президент России Владимир Путин призвал чиновников всех уровней власти относиться к детям погибших в зоне СВО военных как к своим.

"Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране. Услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи. И их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так", — подчеркнул глава государства во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Путин добавил, что это должно идти по зову сердца, а не по приказу свыше.