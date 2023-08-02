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Опубликовано 2 августа 2023, 12:19
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Путин призвал чиновников относиться к детям погибших бойцов СВО как к своим

Президент России Владимир Путин призвал чиновников всех уровней власти относиться к детям погибших в зоне СВО военных как к своим.

"Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране. Услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи. И их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так", — подчеркнул глава государства во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Путин добавил, что это должно идти по зову сердца, а не по приказу свыше.

Ранее президент отметил, что погибшие на СВО герои России ушли, не дрогнув и не отступив. В частности, лидер РФ высоко отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова (позывной Ташкент) и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва (Воробей), погибших во время выполнения боевых задач.

Путин пообщался с вдовами погибших в ходе спецоперации Героев России
Путин пообщался с вдовами погибших в ходе спецоперации Героев России
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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