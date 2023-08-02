Путин: Погибшие на СВО герои России ушли, не дрогнув и не отступив

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил, что погибшие участники СВО – герои России ушли, не дрогнув и не отступив.

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", — сказал глава государства.

Российский лидер высоко отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова (позывной Ташкент) и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва (Воробей), погибших во время выполнения боевых задач. Путин подчеркнул, что они сражались на разных направлениях СВО, с честью и отвагой выполняли поставленные цели и своим примером поднимали дух боевых товарищей.

"Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", — отметил президент.